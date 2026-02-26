sibienii au de unde alege în weekend: meci pe municipal, expoziții, spectacole, drumeții și multe alte evenimente

Weekendul 27 februarie – 1 martie aduce la Sibiu evenimente pentru toate gusturile: o drumeție dificilă în munții Făgăraș, meci pe Stadionul Municipal, concerte, teatru pentru copii și o expoziție exotică.

Programul Anii Drumeției propune pentru sâmbătă, 28 februarie, o tură solicitantă în Munții Făgăraș, pe traseul Cabana Piatra Neamțului – Cabana Bârcaciu – Muchia Scărișoarei – Vârful Scara (în funcție de condițiile meteo și starea zăpezii) – retur. Diferența de nivel este de 1.700 de metri, iar organizatorii anunță că drumeția este una dificilă, recomandată celor cu experiență montană. Ghid va fi Radu Zaharie.

Meci pe Stadionul Municipal

FC Hermannstadt se întâlnește FC Botoșani, vineri, 27 februarie, de la ora 17.00, pe Stadionul Municipal Biletele pentru partidă pot fi achiziționate online.

Filme noi, la Cinegold

Cei care preferă ieșirile la film pot alege noile producții care rulează la CineGold Sibiu, unde au intrat premiere în program. „La răscruce de vânturi”, „Cel mai tare din parcare”, „Zootropolis 2”, „Kizim”, „Crima Perfectă”, „Scream 7”, „Mi-ai căzut cu tronc”, „Scarlet” sunt o parte dintre cele mai noi filme care pot fi văzute în acest weekend.

Concert educativ la Filarmonica de Stat Sibiu

Vineri dimineața, de la ora 10.00, la Filarmonica de Stat Sibiu are loc concertul educativ „Simfonia Bebemol”, susținut de orchestra instituției, sub bagheta dirijorului Cristian Mandeal. Evenimentul este dedicat celor mici, studiile arătând că bebelușii reacționează pozitiv la muzica clasică. Prețul unui bilet este 10 lei.

foto: arhivă

Târguri de primăvară la Shopping City Sibiu

Shopping City Sibiu marchează noul sezon al primăverii prin două evenimente speciale dedicate Mărțișorului și Lunii Femeii. Astfel, vizitatorii sunt așteptați în perioada 24 februarie – 1 martie laTârgul de Mărțișor din galeria comercială, urmat de Târgul Cadourilor de Primăvară, care va avea loc între 1 și 8 martie.

Cele două târguri aduc în prim-plan creații unice, realizate manual, fiind ideale pentru a celebra începutul primăverii prin cadouri speciale. Acestea se vor desfășura zilnic, între orele 10:00 și 22:00, în zona magazinelor Humanic până la Pepco, Smyk și Noriel, cu acces gratuit. DETALII AICI

Concert de orgă la Catedrala Evanghelică

Sâmbătă, 28 februarie, de la ora 19.00, la Catedrala Evanghelică din Sibiu va avea loc un concert de orgă, dedicat iubitorilor de muzică sacră.

Spectacole la Teatrul Gong

La Teatrul pentru Copii și Tineret Gong se joacă spectacolul „Da Yang și Prințesa Da Yn”, programat vineri și sâmbătă, de la ora 11.00. Tot în acest weekend, instituția organizează și ateliere de comunicare prin artă pentru copii.

Citește și: Program special la Teatrul „Gong”: 5 spectacole și 3 ateliere pentru copii

Seară literară cu recitaluri și lansări de carte

Casa de Cultură a Studenților Sibiu, împreună cu Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Sibiu, Cenaclul „Radu Stanca” și Asociația „Liga Culturală Sibiu”, invită publicul sibian la o reuniune literară dedicată comemorării poetului Radu Stanca, una dintre personalitățile marcante ale culturii române.

Evenimentul va avea loc vineri, 27 februarie, începând cu ora 17:00, la Casa de Cultură a Studenților Sibiu, situată pe Calea Dumbrăvii nr. 34A. DETALII AICI

Mărțișoare la Gospodăria din Letea

În 27 februarie, între orele 11:00 și 14:00, la Gospodăria din Letea, vizitatorii sunt invitați să participe la atelierul de realizare a mărțișoarelor.

Venirea primăverii a fost mereu un motiv de bucurie pentru comunitatea ucraineană din Letea. Tradiția mărțișorului a început cu bărbații care ofereau femeilor un șnur alb răsucit cu roșu, însă în timp obiceiul s-a transformat: localnicii au început să confecționeze mărțișoare făcute în casă și să le dăruiască și între prieteni. DETALII AICI

Exotic Expo revine la Sibiu

Duminică, 1 martie, între orele 11.00 și 15.00, pe strada Malului nr. 2, are loc EXOTIC EXPO Sibiu, un eveniment dedicat animalelor exotice. Vizitatorii vor putea vedea tarantule gigantice, șerpi, șopârle și insecte rare.

Expoziție „Am zis ROZ”

Sâmbătă, 28 februarie, de la ora 18.00, la Huma Studio (Str. Crișanei nr. 14A) are loc expoziiția „AM ZIS ROZ!”. Expoziția explorează o dualitate, de la imagini simbolice în care petrolierele poartă fundițe roz, iar exploziile devin fluturi.

În apropierea zilei de 1 Martie, în mai multe spații din oraș sunt organizate ateliere de mărțișoare, unde sibienii pot realiza cadouri handmade.