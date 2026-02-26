stadiul noului pug al sibiului. secretarul primăriei: „suntem în faza finală” / video

Secretarul Primăriei Municipiului Sibiu, Dorin Nistor, a prezentat stadiul actual al noului Plan Urbanistic General (PUG), în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local care a avut loc joi, 26 februarie.

Subiectul noului Plan Urbanistic General (PUG) a fost readus în discuție după ce, în ședința Consiliului Local din 27 februarie, consilierul local Diana Mureșan (USR) a solicitat lămuriri privind evoluția documentației.

Potrivit secretarului general al municipiului, Dorin Nistor, majoritatea avizelor necesare au fost obținute, cu excepția celor de la Ministerul Culturii și Ministerul Transporturilor.

„Din totalul avizelor, le-am obținut pe toate, cu excepția celor de la Ministerul Culturii și Ministerul Transporturilor. În continuare, suntem în faza de avizare a etapei de mediu, din cadrul etapei de încadrare a terenului în Planul Urbanistic General. Sunt programate dezbateri publice în data de 20 aprilie, iar ulterior, în aceeași perioadă a lunii aprilie, vom organiza dezbaterea publică pentru faza finală, avizată de toate autoritățile necesare pentru această documentație complexă. Suntem în faza finală și sperăm ca foarte curând să aducem documentația completată în fața dumneavoastră, așa cum a fost solicitată, inclusiv regulamentul și planșele aferente PUG”, a declarat Dorin Nistor.

Reprezentanții administrației locale susțin că documentația se află pe ultima etapă procedurală înainte de a fi supusă aprobării Consiliului Local.