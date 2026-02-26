teatrul „gong” prezintă un spectacol dedicat persoanelor cu deficiențe de auz

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu aduce în fața publicului, vineri, 27 martie, de la ora 18:00, spectacolul „Pe limba ta”, producție a Centrul de Teatru Educațional Replika din București.

Reprezentația, susținută atât în limba română, cât și în limbaj mimico-gestual pentru persoanele cu deficiențe de auz, este programată cu prilejul Zilei Mondiale a Teatrului. Totodată, spectacolul va fi prezentat în variantă matinală pentru liceenii din Sibiu, în 26 și 27 martie.

„Aducem la Sibiu un spectacol care abordează o temă sensibilă într-o formă artistică profund empatică. Cred că rolul teatrului nu este doar de a oferi divertisment, ci și de a reflecta realitățile din jurul nostru și de a deschide conversații necesare despre experiențele umane diverse. La Teatrul „Gong” încurajăm constant dialogul dintre spectatori și artiști, iar prin astfel de întâlniri ne propunem să explorăm lumi mai puțin vizibile și să înțelegem mai bine comunitățile din care facem parte. Centrul de Teatru Educațional Replika este un partener valoros în inițierea acestui demers, iar prezența în distribuție a Mariei Filip, o tânără surdă, și a lui Andrei Gîrcu, tânăr hipoacuzic, aduce o autenticitate esențială acestui proiect.” a declarat Adrian Tibu, managerul Teatrului pentru Copii și Tineret din Sibiu.

„Pe limba ta” este un spectacol-întâlnire între o tânără surdă de 20 de ani, un tânăr hipoacuzic de 19 ani și echipa artistică a Centrului de Teatru Educațional Replika. „Pe limba ta” este un spectacol bilingv, ce explorează potențialul teatral al Limbii Semnelor Române, pornind de la povești sensibile, vulnerabile, specifice universului persoanelor cu deficiențe de auz.

„Pe limba ta” este un spectacol-incursiune în trecutul școlilor pentru surzi de la începutul secolului XX și în prezentul liceelor speciale pentru deficienți de auz. Ce leagă aceste temporalități distincte? Cum își corespund? Cum se oglindesc reciproc?

„Pe limba ta” creează un cadru de autoreprezentare pentru cei și cele ale căror istorii de viață au nevoie sa fie înțelese în toată complexitatea lor. Înțelese, respectate și tratate cu demnitate.

Spectacolul are la bază o documentare în Liceul Special pentru Deficienți de Auz „Sfânta Maria” și interviuri cu persoane surde și hipoacuzice, cu psihologi, interpreți, profesoare, activiste pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. Spectacolul are o durată de aproximativ 1h30min și este recomandat celor cu vârsta peste 12 ani.

Ziua Mondială a Teatrului a fost creată de Institutul Internațional de Teatru, în cadrul Congresului Mondial de la Viena, în anul 1961 și a fost sărbătorită prima oară în 1962, la 27 martie, ziua în care se deschidea stagiunea Teatrului Națiunilor din Paris. De atunci, în fiecare an, la aceeași dată, comunitatea teatrală internațională, artiști şi public deopotrivă, celebrează Ziua Mondială a Teatrului. Înființat în 1948 la inițiativa UNESCO și a unor personalități de seamă din domeniul teatrului, Institutul Internațional de Teatru este cea mai importantă organizație internațională neguvernamentală din domeniul artelor spectacolului, având relații oficiale de consultare și asociere cu UNESCO.

Accesul la oricare din reprezentații se face pe baza biletelor puse în vânzare online prin teatrulgong.ro sau la sediul Teatrului, de miercuri (începând cu data de 14 ianuarie) până vineri între orele 11:00 – 18:00, sâmbăta între orele 10:00 – 18:00 sau duminica între orele 10:00 și 14:00. Mai multe detalii despre bilete și acces, puteți găsi în regulamentul afișat pe teatrulgong.ro. Prețul unui bilet este de 24 lei, tarif unic, nereturnabil.

PE LIMBA TA

de Mihaela Michailov

Regia: Radu Apostol; Scenografia: Gabi Albu; Muzica: Sebastian Androne-Nakanishi; Lighting design: Cristi Șimon; Consultanță Limba Semnelor Române (LSR): Cosmin Costache; Consultanță de specialitate: Cristina Gherasim; Echipa de cercetare: Mihaela Michailov, Radu Apostol, Cristina Gherasim, Cosmin Costache; Afiș: Maria Manea; Producător: Gabi Albu, Viorel Cojanu; PR și comunicare: Anna Aroș, Maria Manea; Distribuţia: Adrian Gîrcu, Maria Filip, Mihaela Rădescu, Viorel Cojanu.