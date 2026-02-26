thriller la cisnădie! măgura a lovit decisiv mioveniul pe final
Handbalistele de la Măgura au început joi play-off-ul Diviziei A cu o victorie clară, 29-23 cu Star Mioveni.

Măgura a intrat în play-off cu cele 3 puncte acumulate în jocurile cu celelalte echipe venite din seria sa, Tg. Mureș și Cluj.

În această fază a competiției, echipa pregătită de Alexandru Weber va juca sistem tur-retur cu celelalte 5 echipe venite din alte serii. La finalul play-offului, primele două clasate promovează direct, în timp ce locurile 3-4 vor da baraje cu ultimele două clasate din Liga Națională.

Prima repriză a jocului de la Cisnădie a fost foarte echilibrat, în care s-a mers cap la cap.

Star Mioveni a condus la Mioveni cu 21-19 în minutul 43. Cisnădia a revenit și a egalat, 23-23 în minutul 53.

Finalul de joc a aparținut complet cisnădiencelor, care au mai marcat de șase ori, fără a primi gol! S-a terminat 29-23 și Măgura a bifat două puncte importante, care o propulsează cu șanse în lupta pentru locurile 3-4 și accederea la barajele de promovare.

De la Măgura s-au remarcat Tâmplaru (9 goluri), A. Dina (7 goluri) și Bujor (6 goluri).

CSM Iași și CSM Tg. Mureș au punctaj maxim și sunt favorite la promovarea directă.

