ultima strigare la sibiu: ”munti”, anunț public înainte de meciul cu fc botoșani / video

În plină criză de rezultate, FC Hermannstadt caută lumina de la capătul tunelului în meciul de vineri, de la Sibiu, cu FC Botoșani.

Sibienii lui Dorinel Munteanu vin după patru înfrângeri consecutive, care au afundat echipa în subsolul clasamentului. Echipa nu a avut niciun plus după venirea lui Dorinel Munteanu, nici după transferurile efectuate în iarnă. Și Botoșani este într-o ușoară cădere și după două eșecuri la rând și-a anulat șansele la play-off.

Antrenorul lui FC Hermannstadt le cere jucătorilor săi să se trezească, cât timp echipa mai poate fi salvată de la retrogradare. ”Fiecare joc este unul foarte important, ținând cont de situația din clasament, de tot ce s-a întâmplat de când am preluat echipa. Eu cred că am fost lipsiți și de șansă, am făcut și noi niște greșeli individuale, dar cred că e timpul să ne trezim, să nu mai facem greșeli, să facem tot posibilul să câștigăm punctele noastre, cel puțin de pe teren propriu. Avem în față un adversar rănit în orgoliu, pentru că a condus tot campionatul și acum este la mâna rezultatelor. Botoșani este un adversar de calitate, puternic, dar noi trebuie să ne vedem interesul și să câștigăm” a declarat Dorinel Munteanu, într-o conferință de presă susținută la Sibiu.

”Parțial am făcut jocuri bune la Sibiu”

FC Hermannstadt este cea mai slabă echipă din campionat pe teren propriu, cu doar 7 puncte din 14 meciuri, fapt care spune multe despre prăbușirea din acest sezon.

”Eu cred că parțial am făcut jocuri bune acasă, 50-70 de minute în care am dominat adversarul, indiferent cum se numea. Vineri trebuie să avem o constanță în randament pe toată durata jocului, trebuie să câștigăm jocul” a mai spus ”Munti”.

Dorinel Munteanu anunță că Ionuț Stoica este incert, în timp ce Kujabi și Gjorgjievski nu sunt la parametri maximi după probleme medicale.

Echipă probabilă FC Hermannstadt: Lazar – Căpușă, Chorbadzhiyski, Karo, Ciubotaru – Florescu, Ivanov, Zargari – Chițu, Afalna, Politic. Antrenor: Dorinel Munteanu