un mare oraș din românia vrea să interzică păcănelele. primarul își asumă decizia

Tot mai mulți primari din România anunță că vor să scoată sălile de jocuri de noroc din orașe, după modificarea legislației care le oferă autorităților locale puterea de a decide dacă permit sau nu aceste activități pe raza localităților.

Noua reglementare, adoptată în 2025 în cadrul pachetului administrativ privind descentralizarea, le permite consiliilor locale să stabilească zonele în care pot funcționa sălile de jocuri de noroc, să le relocheze la periferia orașelor sau chiar să le interzică complet. Până acum, autorizarea se făcea la nivel central, iar primăriile nu aveau un cuvânt decisiv de spus.

Primul anunț ferm a venit din partea primarului municipiului Slatina, Mario De Mezzo, care a declarat că va propune în Consiliul Local eliminarea tuturor sălilor de jocuri și a aparatelor de tip slot-machine din oraș, imediat ce cadrul legal permite aplicarea măsurii.

La scurt timp, și primarul municipiului Brăila, Marian Dragomir, a anunțat că va propune interzicerea păcănelelor în oraș. Edilul a precizat că își asumă decizia în numele interesului majorității și al familiilor afectate de dependența de jocuri de noroc, subliniind că noua lege le oferă, în sfârșit, primarilor posibilitatea de a interveni.

Primarii din județul Sibiu pot lua aceeași decizie

În municipiul Sibiu, dar și în orașe precum Mediaș, Cisnădie sau Avrig, sălile de jocuri de noroc funcționează în continuare în zone intens circulate. Deocamdată, nu există anunțuri publice privind inițierea unor proiecte de hotărâre pentru interzicerea sau relocarea acestora.

În contextul în care legea le oferă acum autorităților locale instrumentele necesare, rămâne de văzut dacă și când primarii din județul Sibiu vor deschide dezbaterea și vor decide dacă își asumă, la rândul lor, eliminarea păcănelelor din comunitățile pe care le administrează.

