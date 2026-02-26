un sibian solicită închiderea temporară a străzilor din fața școlilor, ca la paris: unii consilieri locali nu agrează propunerea / video

Andrei Rusu, reprezentant al Urban Bike Revolution, a prezentat joi, în fața consilierilor locali, proiectul pilot „Strada școlară”, o inițiativă care vizează închiderea temporară a trei străzi unde se află unități de învățământ, la fel ca la Paris.

Andrei Rusu a vorbit în fața consilierilor locali despre „Strada Școlară”, un proiect răspândit la scară largă în Europa. În cadrul acestui proiect, trei străzi ar urma să fie închise pentru o perioadă scurtă de timp, respectiv Strada Gheorghe Lazăr, strada Vasile Alecsandri și strada Spartacus.

„Lucrăm la acest proiect de aproximativ trei ani și jumătate. Ideea este relativ simplă: limitarea accesului auto printr-o barieră fizică, timp de 45 de minute, pe strada din fața școlii. În Europa sunt aproximativ 1.200 de orașe care implementează astfel de proiecte. Însă poate mai importantă decât restricția fizică este acceptanța populației”, a explicat Andrei Rusu.

Încă din 2022, în Paris, maşinile nu mai au voie să meargă sau să staţioneze pe străzile din jurul a 168 de şcoli. Elevii şi părinţii pot ajunge la şcoală doar pe jos sau cu bicicleta.

Acesta a precizat că, începând cu 2023, au fost organizate consultări publice și vizite de studiu, inclusiv la Viena, împreună cu reprezentanți ai administrației locale. Au fost selectate trei școli din Sibiu, pe baza unor criterii clare, iar într-una dintre unități 571 de părinți, din aproximativ 800 de elevi, au răspuns unui chestionar.

„Aproximativ 78% dintre părinți au susținut ideea limitării accesului auto în fața școlii. Nu înseamnă că nu mai au voie să își aducă copiii cu mașina, ci că ne dorim securizarea spațiului din jurul școlii și reducerea poluării”, a spus Rusu.

El a atras atenția asupra creșterii numărului de autoturisme în Sibiu, aproximativ 1.700 de mașini noi înregistrate anual, și asupra aglomerației din jurul școlilor. „Vedem tot mai multe mașini parcate în apropierea unităților de învățământ. Cred că e momentul ca administrația, societatea civilă și alte grupuri interesate să colaboreze pentru ca Sibiul să devină un pol de bune practici la nivel național”, a adăugat acesta.

Consilierii locali apreciază inițiativa

Consilierul local USR Diana Mureșan s-a arătat favorabilă ideii unui proiect pilot. „Din punctul meu de vedere este un proiect bun. Ideea unui proiect pilot este foarte potrivită, pentru că după implementare putem face măsurători și, în funcție de rezultate, decidem dacă îl extindem sau nu. Traficul rămâne una dintre marile probleme ale Sibiului și este evident că fenomenul este în creștere”, a declarat aceasta.

Și consilierul Adrian Bibu a apreciat inițiativa. „La prima vedere, proiectul sună bine. Dacă Primăria Sibiu a implementat proiecte privind transportul elevilor, nu văd de ce nu am încerca și această variantă. Ați menționat exemple de bună practică din alte țări. Mă gândesc că de acolo a pornit ideea”, a spus acesta.

Pe de altă parte, consilierul local Corina Bokor a subliniat necesitatea unei analize prealabile. „Proiectul poate fi bun sau poate încurca mai mult lucrurile. Fără o analiză și fără măsurători clare nu ne putem exprima. Probabil acesta a fost unul dintre motivele pentru care propunerea a primit aviz negativ din partea Comisiei de Circulație”, a precizat Bokor.