ziua z la fc hermannstadt: dorinel munteanu: a fost o ședință a conducerii cu jucătorii” / video

După patru eșecuri consecutive suferite de FC Hermannstadt în Superliga, conducerea clubului a avut o discuție cu jucătorii sibieni.

În tentativa de a mai salva ceva din acest sezon dezastruos, conducerea clubului a avut o nouă discuție cu jucătorii sibieni, pe care antrenorul Dorinel Munteanu o consideră constructivă.

”A fost o discuție între conducerea clubului și echipă, una foarte pozitivă. N-ar fi trebuit să se întâmple acest lucru, pentru că totul depinde de noi, de cei care conducem echipa, eu mi-am luat responsabilitatea, dar și la jucători, că ei sunt cei care sunt pe teren” a spus fostul internațional. Nici situația lui ”Munti” nu e pe roze, după ce echipa nu s-a redresat de la venirea sa, suferind patru eșecuri consecutive în campionat, iar răbdarea patronilor echipei e pe terminate.

Tehnicianul a încercat să își motiveze elevii înainte de meciul cu FC Botoșani, de vineri, de la Sibiu. ”Vreau mai multă concentrare și mai multă determinare, să lipsească frica din joc. Dacă sunt profesioniști, ar trebui să țină foarte mult la ego-ul, potențialul și valoarea lor, dar și la jocul colectiv” a mai declarat Munteanu.

FC Hermannstadt va juca vineri, de la ora 17.00, la Sibiu, cu FC Botoșani, în etapa a 29-a a Superligii.