a dispărut nicolae, un câine jucăuș și prietenos: stăpânii sunt disperați și oferă recompensă

Un câine de talie mare, pe nume Nicolae, s-a pierdut în data de 23 februarie, de pe strada Traian Demetrescu din Sibiu. Stăpânii sunt disperați și fac apel la sibienii care l-ar putea vedea sau care dețin informații despre locul în care s-ar afla.

Nicolae are 8 ani, cântărește între 50 și 60 de kilograme și are blana pătată, alb cu negru și maro. Este un câine prietenos, însă dimensiunea sa poate intimida persoanele care nu îl cunosc.

Carmen Oros, stăpâna câinelui, spune că dispariția s-a produs într-un moment de neatenție, când poarta a fost lăsată deschisă.

„Îl avem de când avea doar șase săptămâni, practic a crescut alături de noi. Acum are opt ani și face parte din familie. În 23 februarie a ieșit pe poarta rămasă deschisă. De fiecare dată când mai lăsam poarta deschisă, cât descărcam ceva din mașină, el intra imediat înapoi în curte. De data aceasta, însă, nu s-a mai întors”, povestește Carmen Oros.

,,Este un câine foarte prietenos”

Femeia spune că Nicolae este un câine blând și prietenos, dar se teme ca statura sa impunătoare să nu creeze panică.

„Este un câine foarte prietenos, însă fiind de talie mare ne este teamă să nu sperie pe cineva. Nu știm nici noi cum ar reacționa într-un mediu complet necunoscut, pentru că nu a mai plecat niciodată din curte. Era obișnuit doar cu persoanele care ne treceau pragul”, mai spune aceasta.

Numele cățelului are și o poveste aparte.

„I-am pus numele Nicolae după persoana de la care l-am luat. Și pe dânsul îl chema tot Nicolae. Ni s-a părut firesc să îi păstrăm numele, iar de atunci a devenit parte din familia noastră”, spune stăpâna.

Stăpânii exclud varianta furtului și cred că patrupedul a plecat singur.

„Nu credem că este vorba despre furt. Este un câine mare, greu, nu e ușor de luat. Cel mai probabil a fugit singur. Oferim o recompensă de 300 de lei pentru orice informație care ne ajută să îl găsim. Ne este foarte dor de el și ne dorim din suflet să se întoarcă acasă”, a mai declarat Carmen Oros.

Dacă l-ați văzut sau aveți orice informație, contactați urgent familia. Cei care au informații pot suna la: 0744476729/ 0729034300.