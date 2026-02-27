accident pe valea oltului la călimănești: două autoutilitare implicate

Un accident rutier s-a produs vineri după-amiază pe Valea Oltului în zona localității Călimănești. Traficul rutier a fost afectat câteva ore.

Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea transmite că pe Drumul Național 7, la kilometrul 197+800 m, pe raza localității Călimănești, în zona sensului giratoriu, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate două autoutilitare.

În urma evenimentului rutier nu au rezultat victime, fiind înregistrate doar pagube materiale. Traficul rutier a fost afectat mai bine de două ore, circulația desfășurându-se alternativ. În prezent, se circulă normal.

Polițiștii Serviciului Rutier Vâlcea efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii accidentului.