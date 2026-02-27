Un accident rutier s-a produs vineri după-amiază pe Valea Oltului în zona localității Călimănești. Traficul rutier a fost afectat câteva ore.
Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea transmite că pe Drumul Național 7, la kilometrul 197+800 m, pe raza localității Călimănești, în zona sensului giratoriu, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate două autoutilitare.
În urma evenimentului rutier nu au rezultat victime, fiind înregistrate doar pagube materiale. Traficul rutier a fost afectat mai bine de două ore, circulația desfășurându-se alternativ. În prezent, se circulă normal.
Polițiștii Serviciului Rutier Vâlcea efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii accidentului.
Ultima oră
- Accident pe Valea Oltului la Călimănești: două autoutilitare implicate acum 2 minute
- ACS Mediaș începe în trombă returul în Liga 3: se vede play-off-ul acum 18 minute
- PNL Sibiu: ”200 de milioane în 35 de zile: mitul vândut de PSD” acum 24 de minute
- Daniela Cîmpean, reacționează după ce PSD a acuzat-o că a dat cu piciorul unei finanțări pentru viitorul spital al Sibiului: „În timp ce unii chiar se ocupă, pe alții doar îi preocupă!” / video acum 48 de minute
- Presiune la Șelimbăr înainte de meciul cu Chiajna. Beza: ”Contează doar punctele” / video acum o oră