acs mediaș începe în trombă returul în liga 3: se vede play-off-ul

În primul meci oficial al anului, ACS Mediaș a învins clar pe Stadionul ”8 Mai”, 4-0 pe Gilortul Tg. Cărbunești.
Echipa lui Cosmin Vâtcă nu a avut vineri probleme în jocul cu ultima clasată din serie, Tg. Cărbunești.
Victoraș Astafei a deschis scorul în minutul 25 pentru medieșeni, din penalty. Gazdele s-au desprins în finalul reprizei după reușita lui Andrei Roșu, tot din penalty. A fost 2-0 la pauză.
Imediat după pauză, Raul Orlandea face 3-0, după un șut bine plasat. Medieșenii au mai beneficiat de un penalty în minutul 65, transformat de Cristi Pajco.
S-a terminat 4-0 și ACS Mediaș are 31 de puncte din 18 jocuri, urcând pe locul 3.
Sâmbătă, 7 martie, echipa de pe malul Târnavei Mari va juca în deplasare cu Viitorul Dăești.
