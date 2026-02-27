adolescenta rănită în accidentul mortal de la agârbiciu e în stare gravă: a fost transferată la spitalul județean 

Adolescenta în vârstă de 15 ani, rănită în accidentul produs marți pe DN14 între Agârbiciu și Seica Mare, a fost transferată de la Spitalul de Pediatrie la Spitalul Județean. Fata este în stare foarte gravă.

Fata de 15 ani este singurul supraviețuitor al accidentului mortal de la Agârbiciu. Imediat după eveniment, ea a fost transportată la Urgențe la Spitalul de Pediatrie, iar marți seara a fost operată de o echipă multidisciplinară. Copila a suferit multiple leziuni traumatice la nivel toracic, abdominal și la nivelul membrelor și coloanei vertebrale în urma accidentului.

În cursul zilei de joi, starea fetiței s-a agravat, astfel că s-a luat decizia să fie transferată de pe secția ATI a Spitalului Clinic de Pediatrie pe secția ATI a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu. „În cursul zilei de ieri, pe fondul deteriorării funcției renale, adolescenta a fost transferată în secția ATI a Spitalului Județean pentru a beneficia de tratament de specialitate, respectiv hemofiltrare”, transmite medicul Ioana Mătăcuță, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Pediatrie Sibiu.

Potrivit reprezentanților Spitalului Județean, adolescenta este acum pe Secția Clinică ATI, iar starea generală este foarte gravă. Medicii vor continua investigațiile și tratamentul de specialitate.

Vă reamintim că accidentul s-a produs pe DN14, la ieșire din Agârbiciu spre Șeica Mare. Două mașini au intrat în coliziune după ce un șofer de 51 de ani, din Bazna, a pătruns pe sensul opus de mers. În cealaltă mașină se afla un bărbat de 45 de ani din Mediaș. Amândoi au fost găsiți încarcerați în inconștienți și, în ciuda eforturilor depuse de salvatori, ei au decedat. (DETALII AICI) Adolescenta este din Bazna.