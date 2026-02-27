adrenalină la nivel maxim în sibiu: arena b6 airsoft, o experiență militară reală, ca în jocurile video

Te afli în căutarea unei activități care să îmbine adrenalina cu distracția? Arena B6 Airsoft din Sibiu a adus un concept unic pe piața din România. Este vorba despre un spațiu de joc și antrenament, creat la cel mai înalt nivel.

B6 Airsoft este singura arena de Airsoft din Romania acreditata de Federatia Romana de Airsoft și este concepută cu ajutorul specialiștilor, iar traseul interior oferă un mediu autentic și provocator. Zonele dedicate pentru CQB (Close Quarter Battle), fiind și cel mai complex din România, și tir dinamic creează scenarii variate, unde fiecare participant este pus în situația de a lua decizii rapide și de a acționa strategic. Nu este doar un joc, ci o experiență care îți testează reflexele, coordonarea și capacitatea de adaptare.

Jocuri diverse și distracție pe măsură

Scenariile de joc sunt dinamice și atent construite. De exemplu, în varianta de tip Deathmatch, două echipe se confruntă într-un cadru complex. Există Gardienii și o echipă împărțită în Ostatici și Salvatori. Ostaticii sunt plasați în locații diferite, iar Salvatorii trebuie să îi găsească și să îi escorteze într-o zonă sigură. Salvatorii pot oferi side-arm-ul ostaticilor pentru sprijin, iar ostaticii pot încerca să fugă, asumându-și riscul de a fi eliminați odată ce părăsesc zona de adăpost.

Alte scenarii precum Capture the Flag, Free Hostage sau Planting the Bomb sunt alte jocuri care pot fi alese la B6 Arena Airsoft.

Zona de tir dinamic oferă o experiență individuală pentru cei care doresc să își testeze precizia și viteza. Participanții pot trage fără a face parte dintr-o echipă, folosind ținte statice și mobile. Echipamentul este inclus și potrivit pentru toate nivelurile, de la începători la pasionați experimentați.

Echipamente de cea mai bună calitate, pentru o experiență unică

Replicile utilizate sunt de înaltă calitate, marca Novritsch, incluzând modele precum AK12, M4 și Colt SP2. Fiecare participant beneficiază de echipament complet de protecție. Siguranța este o prioritate, iar cadrul este organizat astfel încât experiența să fie intensă, dar controlată.

Aniversări și evenimente private, pline de distracție

Arena B6 Airsoft este și locul ideal pentru aniversări, evenimente private sau team building-uri. Spațiul generos permite organizarea de grupuri, iar zona de recepție oferă un loc de relaxare unde participanții pot servi băuturi răcoritoare între runde. Pentru copii, aniversările se transformă în adevărate aventuri, într-un cadru sigur și bine supravegheat.

Pe lângă jocurile de airsoft, arena oferă cursuri de prim ajutor pentru copii și adulți și antrenamente pentru profesioniști.

Marți și miercuri, de la ora 19:00, au loc și jocuri publice dedicate tuturor celor care vor să trăiască această experiență, începând cu vârsta de 14 ani.

Arena B6 Airsoft vă așteaptă pe Strada Tractorului nr. 10, în Sibiu. Pentru rezervări și detalii puteți suna la 0742 666 197.

Cei interesați pot fi la curent cu noutățile oferite de Arena B6 Airsoft urmărind site-ul, pagina de Facebook și INSTAGRAM

Echipa Arena B6 Airsoft transmite mulțumiri partenerilor de la The Lake Home pentru sprijinul oferit.