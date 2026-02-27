anunț important pentru toți părinții cu 2 copii: facilitate nouă stabilită de guvern

Un proiect de lege care prevede eliminarea impozitului pe venit pentru părinții cu minimum doi copii minori se apropie de votul final în Camera Deputaților.

Inițiativa legislativă a fost depusă de deputatul Raisa Enachi și vizează aproximativ 1,2 milioane de contribuabili.

Potrivit propunerii, părinții care obțin venituri din salarii și au în întreținere cel puțin doi copii minori ar urma să fie scutiți integral de impozitul pe venit, cu condiția ca venitul brut anual să nu depășească 150.000 de lei.

Potrivit Mediafax, plafonul stabilit echivalează cu un salariu brut lunar de aproximativ 12.500 de lei. Pentru a beneficia de facilitate, părinții ar trebui să depună la angajator o declarație pe proprie răspundere, însoțită de documente care atestă numărul copiilor aflați în întreținere. Inițiatorii susțin că procedura va fi simplificată, pentru a evita birocrația suplimentară.

La un salariu mediu brut estimat pentru 2026 de circa 8.500 de lei, după reținerea contribuțiilor sociale, baza impozabilă ajunge la aproximativ 5.525 de lei. În prezent, impozitul de 10% înseamnă o reținere lunară de aproximativ 550 de lei.

Dacă proiectul va fi adoptat, această sumă ar rămâne integral la dispoziția familiei. În cazul în care ambii părinți sunt eligibili, economia anuală poate depăși 13.000 de lei – echivalentul unui salariu suplimentar pe an.

Susținătorii inițiativei afirmă că măsura urmărește sprijinirea familiilor și combaterea declinului demografic. România se confruntă cu o rată scăzută a natalității și cu un nivel ridicat al sărăciei în rândul copiilor.

Proiectul se inspiră din politici aplicate în state precum Polonia și Ungaria. În Polonia, programul „Family 500+” oferă sprijin financiar consistent familiilor cu copii, iar în Ungaria există facilități fiscale substanțiale pentru mamele cu mai mulți copii.

Diferența majoră este că proiectul românesc ar introduce scutirea începând de la al doilea copil, nu de la al treilea sau al patrulea, așa cum se întâmplă în alte state.

Potrivit estimărilor inițiatorilor, măsura ar reduce veniturile bugetare cu aproximativ 8 miliarde de lei anual. În replică, aceștia susțin că banii rămași la familii se vor întoarce rapid în economie prin consum, generând încasări suplimentare din TVA și sprijinind companiile locale.

De asemenea, inițiatorii mizează pe faptul că facilitățile fiscale ar putea încuraja munca legală și ar reduce dependența de ajutoarele sociale.