bogdan trif, psd sibiu: ”cum a renunțat la 200 milioane de euro daniela cîmpean alocate sibiului”

Deputatul Bogdan Trif, președintele PSD Sibiu, a transmis un comunicat de presă în care clarifică situația Noului Spital Județean de Urgență Sibiu și pierderea finanțării europene.

Aceasta arată că blocajul nu este de natură politică, ci rezultă dintr-o decizie administrativă asumată la nivel local.

Redăm integral comunicatul de presă al PSD SIBIU

“Adevărul recunoscut de către președinta PNL a CJ Sibiu: a refuzat 200 de milioane de euro din PNRR pentru Spitalul Județean Sibiu!

În conferința de presă de săptămâna trecută, președinta CJ Sibiu a făcut o declarație extrem de importantă: a recunoscut public că i s-a oferit suma de 200 de milioane de euro pentru demararea lucrărilor la Noul Spital Județean de Urgență… și că a refuzat-o.

Aceasta este dovada clară că blocajul nu are legătură cu PSD, ci cu o decizie administrativă asumată la nivelul CJ Sibiu. Degeaba se încearcă aruncarea vinei în altă parte.

Prin PNRR, România a avut alocată pentru componenta Sănătate suma totală de 1,6 miliarde de euro:

– 600 milioane de euro pentru construcția de unități medicale;

– 1 miliard de euro pentru dotări;

cu condiția realizării a 25 de unități medicale la nivel național.

În acest context, Sibiului i-au fost oferite 200 de milioane de euro pentru a începe construcția, o sumă importantă, care putea pune proiectul în mișcare, urmând ca diferența să fie acoperită din alte surse.

Această soluție a fost susținută la nivelul Ministerului Sănătății, inclusiv de actualul ministru Alexandru Rogobete, care la acel moment avea atribuții în gestionarea PNRR, precum și de ministrul de atunci, Alexandru Rafila.

Și încă un lucru important: alte județe au reușit.

La Bistrița-Năsăud, Consiliul Județean a construit un spital modern cu aproximativ 50 de milioane de euro.

La Mureș, cu aproximativ 100 de milioane de euro s-au realizat un spital de mari arși și un spital de chirurgie cardiovasculară.

Deci se poate!

Și, printr-un trist paradox, firma care a realizat aceste lucrări este una performantă, românească și…din Sibiu! Aceeași firmă câștigase și licitația pentru lucrările de construcție a Noului Spital de Urgență Sibiu.

Diferența nu o face ministerul. O face administrația locală și capacitatea de a lua decizii responsabile.

Sibienii merită un spital de urgență modern, dar și aflarea adevărului.

În schimb, din partea conducerii liberale a consiliului județean au primit o nouă dovadă de incompetență!

Din păcate, de suferit au medicii și pacienții din Sibiu