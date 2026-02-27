conceptul burduf challenge din râu sadului, ar putea fi replicat în irlanda: care sunt noutățile ediției din 2026

Festivalul care promovează brânza de munte și turismul lent ajunge la a VIII-a ediție. Primarul comunei Râu Sadului, Daniel Minea, a participat anul trecut la un schimb de experiență în Irlanda, unde a prezentat unul dintre cele mai cunoscute evenimente locale: Burduf Challenge, festivalul dedicat brânzei de burduf și alergării montane.

„Ce am prezentat noi în delegație a fost proiectul nostru de la Râu Sadului – Burduf Challenge, festivalul pe care îl desfășurăm de câțiva ani buni. Suntem anul acesta chiar la a VIII-a ediție”, a declarat edilul.

De la o idee timidă la un brand local

Evenimentul a pornit în urmă cu opt ani, din dorința de a promova producătorii locali, în special pe cei care duc mai departe tradiția preparării brânzei de burduf de munte.

Ciobanii din Râu Sadului practică și astăzi transhumanța pe pășunile alpine din Munții Lotru, pășuni deținute încă din perioada reformei agrare din 1925. În fiecare vară, oile sunt urcate pe creasta munților, unde condițiile naturale contribuie la calitatea deosebită a produsului.

„Aerul este mai puternic, iarba e mai grasă, sunt mai multe condiții care duc la produsul finit și la calitatea lui deosebită. Modul de preparare, dospirea cașului, este un procedeu pe care ciobanii noștri îl moștenesc din generație în generație”, a explicat primarul.

În prezent, aproximativ 15 familii din comună mai practică oieritul, numărul fiind însă în scădere, în ton cu tendințele naționale.

Interes din partea partenerilor irlandezi

Modelul Burduf Challenge a atras atenția partenerilor externi. Potrivit primarului, în urma discuțiilor purtate prin intermediul Consiliului Județean, partenerii din Irlanda și-au exprimat intenția de a prelua conceptul – combinarea promovării unui produs tradițional cu alergarea pe trasee montane. Festivalul îmbină competiția sportivă cu promovarea gastronomiei locale, într-un format care aduce beneficii directe comunității.

Trasee noi și Cursa Copiilor

La ultima ediție, organizatorii au diversificat competiția. Inițial exista un singur traseu de 14 kilometri, pe cărările din jurul satului. Ulterior a fost introdus și un traseu de 21 de kilometri, destinat alergătorilor experimentați, care ajunge parțial și pe teritoriul comunei Rășinari.

Una dintre cele mai apreciate noutăți a fost Cursa Copiilor.

„Ne așteptam la vreo 20 de copii, dar am avut aproape 40 înscriși. A fost o distracție pentru toată lumea. Copiii au venit cu părinții și bunicii, iar asta a crescut numărul total al participanților din afara comunei”, a spus edilul.

Dacă la primele ediții localnicii priveau cu reținere competiția, în timp s-a creat chiar o rivalitate între ei, existând clasamente dedicate doar participanților din comună.

Premii… în burduf de brânză

Premiile oferite câștigătorilor sunt în ton cu specificul local: brânză de burduf. La ultimele ediții, premiile au însumat peste 40 de kilograme de brânză, împărțite pe categoriile de concurs.

„La final, adunate, premiile au trecut de 40 de kilograme”, a precizat primarul.

La ediția precedentă au participat aproximativ 100 de alergători, la care s-au adăugat aproape 40 de copii și în jur de 100 de susținători – părinți, bunici, prieteni. În total, aproape 200 de persoane au fost implicate direct în eveniment.

Pentru o comună considerată cea mai mică din județ, impactul este semnificativ. Evenimentul generează promovare organică și atrage vizitatori care nu doar tranzitează localitatea, ci rămân pentru a descoperi produsele și oamenii locului.

Piață de producători și brunch tradițional

Burduf Challenge include și o piață locală deschisă tuturor producătorilor din zonă. Pe lângă brânza de burduf, vizitatorii pot găsi gemuri, siropuri, zacuscă sau alte produse tradiționale.

Înainte de festivitatea de premiere, participanții sunt invitați la un brunch pregătit aproape integral din produse locale, realizat cu sprijinul comunității.

„Încercăm să implicăm cât mai mulți – crescători de animale, producători, proprietari de pensiuni. Este un exemplu de turism lent, prin care oamenii vin și rămân, nu doar trec prin comună”, a subliniat primarul.