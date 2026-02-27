copiii de la grădiniță daisy & donald duck au o misiune: "să răspândească bunătate în sibiu"

Într-o lume în care graba ne face, uneori, să uităm de lucrurile simple, copiii ne reamintesc ce contează cu adevărat: un zâmbet, un gest frumos, o clipă de bucurie oferită din inimă.

Recent, copiii de la Grădinița Daisy & Donald Duck au pornit prin oraș cu brațele pline de lalele, dăruind flori doamnelor, domnișoarelor și fetițelor întâlnite pe drum. Fiecare floare a fost oferită cu emoție, curaj și dorința sinceră de a face bine.

Reacțiile au fost deosebite: surprindere, recunoștință și zâmbete calde. Unii oameni au fost atât de impresionați încât au dorit să răsplătească gestul copiilor, însă cei mici au învățat o lecție importantă, adevărata bucurie vine din a dărui fără a aștepta nimic în schimb.

Astfel de experiențe îi ajută pe copii să crească frumos, să devină empatici, generoși și încrezători. Pentru noi, educația înseamnă mai mult decât activități în clasă, înseamnă formarea unor oameni buni, care știu să aducă lumină în jurul lor.

Credem cu tărie că fiecare copil are puterea de a schimba lumea, începând cu un gest mic.

La Grădinița Daisy & Donald Duck, punem accent pe dezvoltarea armonioasă a copiilor, pe valori autentice, siguranță și experiențe care îi pregătesc pentru viață.

Au început înscrierile pentru anul școlar 2026–2027.

Îi așteptăm cu drag pe părinți să ne cunoască, să descopere mediul nostru educațional și să devină parte din comunitatea Daisy & Donald Duck.

Str. Profesor Petru Șpan nr. 2, Sibiu

0744 372 166

www.gradinitadaisy.ro