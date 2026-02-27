creșă și grădiniță din containere în cartierul arhitecților: proiectul a generat noi certuri în consiliul local

Locuitorii din cartierul Arhitecților vor avea, în sfârșit, prima unitate de învățământ de stat. Este vorba despre o creșă și o grădiniță, realizate în containere modulare, pe un teren aflat în apropiere de Seviș. Proiectul a fost aprobat joi de consilierii locali din Cisnădie, însă nu au lipsit contrele pe acest subiect.

Consilierii locali ai orașului Cisnădie s-au întrunit, joi, în ședință ordinară, pentru a vota, printre altele, un proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare faza SF și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: „Construire containere modulare provizorii cu destinația grădiniță, creșă, spații conexe, realizare acces, branșamente utilități și împrejmuire teren” în cartierul Arhitecților.

O serie de discuții au avut loc pe seama amenajării creșei și grădiniței în containere modulare. În ciuda nelipsitelor contre dintre aleșii locali, proiectul a fost aprobat cu 14 voturi pentru, 4 voturi de abținere și un vot împotriva.

Creșă și grădiniță în containere în Arhitecților: Aleșii locali s-au acuzat reciproc

Prima care a luat cuvântul cu privire la creșa modulară a fost Angela Luchian, consilier din partea PNL, care a amintit că terenul pe care se dorește amplasarea containerelor este „rezervat” pentru campusul care cuprinde construirea unei școli, a unei grădinițe, a unui teren de sport și a unei săli de sport, prin Compania Națională de Investiții (CNI). Ea a adăugat că, prin contractul de donație a terenului de peste 12.000 de pătrați, primăria ar fi obligată să îl folosească exclusiv pentru realizarea acelui campus.

„În data de 7 martie 2024 a fost încheiat contractul de donație prin care orașul Cisnădie a primit un teren în Cartierul Arhitecților, ulterior comasat, în suprafață totală de 12.402 metri pătrați. Contractul de donație prevede explicit obligația orașului Cisnădie de a utiliza terenul exclusiv pentru realizarea unui campus educațional, și anume școală și grădiniță, sub sancțiunea revocării donației în cazul neîndeplinirii acestei obligații. Ulterior, prin Hotărârea de Consiliu nr. 99 din 2024, Consiliul Local a aprobat documentația, faza studiului de fezabilitate pentru obiectivul Construire școală, sală de sport, teren de sport și grădiniță, în valoare totală de 120.534.037,19 lei, TVA inclus. Prin adresa 09.07.2024, Compania Națională de Investiții ne-a comunicat că prin Ordinul Ministerului Dezvoltării, acest obiectiv a fost inclus pe lista sinteză a subprogramului Unități și instituții de învățământ de stat. La acest moment, proiectul figurează în continuare pe lista CNI, fără modificări și subliniez aici faptul că lista sinteză de la Ministerul Dezvoltării include doar proiectele eligibile și programate pentru finanțare de stat prin CNI, proiectele având o prioritate legală. Așadar, avem un proiect strategic aprobat, asumat și inclus într-un program național de investiții. Astăzi însă, discutăm aprobarea unui nou studiu de fezabilitate pentru construire containere modulare provizorii cu destinația grădiniță creșă, spații conexe, realizarea acces, branșamente utilități și împrejmuire teren pe același amplasament. De asemenea, în paralel, ni se solicită și aprobarea încheierii unui act adițional în contractul de donație. Însă, înainte de a angaja 7,36 milioane lei din bugetul local pentru realizarea construcțiilor modulare provizorii, consider că este absolut necesar să ni se clarifice mai multe aspecte”, a precizat Angela Luchian, cerându-i primarului Mircea Orlățan să explice dacă CNI a fost notificată despre amplasarea unor containere modulare pentru învățământ pe acel teren.

Primarul Mircea Orlățan a precizat că o creșă și o grădiniță modulară reprezintă o variantă rapidă și temporară pentru cei aproximativ 3.000 de copii care locuiesc în Cartierului Arhitecților. El a mai arătat că șansele sunt foarte slabe ca Cisnădia să primească finanțare de la CNI pentru proiectul unui campus.

„S-a elaborat un proiect de 120 de milioane de lei care presupunea construirea unui așa zis campus, pentru că nu este clasificat ca și campus, este vorba de școală, grădiniță, creșă, teren de sport și sală de sport. S-a depus la Compania Națională de Investiții. Acum să vorbim despre Compania Națională de Investiții și despre probabilitatea ca acest proiect să fie finanțat. Am scos astăzi o situație de acolo pe care o să o citesc și o pun la dispoziția. Pe Compania Națională de Investiții sunt mai mulți pași. Primul, când depui proiectul, se cheamă listă sinteză. Al doilea se aprobă indicatorii proiectului. Al treilea, proiect în achiziție, abia apoi proiecte în execuție și în final o să găsiți acolo și proiecte finalizate. Cum stăm cu proiectul din Cisnădie, depus într-adevăr la CNI, pe lista de sinteză? Pe lista de sinteză la unități de învățământ sunt 3.760 de proiecte. Cisnădie are locul 3.506. Deci înaintea noastră calculați și dumneavoastră sunt 3.500 de proiecte. Verificați pe site-ul CNI. Probabilitatea de aici începe să fie mică. Tot așa, pe unități de învățământ, pe indicatorii aprobați sunt sute de proiecte. Nu le-am numărat, n-au numerotare. Sunt sute de proiecte care așteaptă din 2018. Proiecte în achiziție, următoarea etapă, sunt 40 proiecte. În execuție sunt sute. Aceste proiecte își așteaptă banii. Chiar dacă lucrurile nu ar fi mers în România într-o direcție de constrângere bugetară națională, care se duce și către local. Oricum, aceste proiecte ar fi primit banii foarte, foarte greu. Uitați-vă numai la vecinii noștri, la Sadu, care au grădiniță în construcție și nu au primit bani, s-au oprit într-o anumită fază. Deci sunt sute de proiecte în execuție care își așteaptă banii. Așa că, dacă noi luăm, că avem 3.500 de proiecte în fața noastră, pe lista sinteză, mai avem încă probabil 5-600 de proiecte cu indicatorii aprobați, alte care își așteaptă banii care sunt în execuție, în achiziție 40, toate astea sunt înaintea noastră. Mai mult de 4.500 de proiecte înaintea noastră. Noi calculăm probabilitatea. Vă mai dau o informație. Valoarea proiectelor propusă spre finanțare este între 3,5 milioane de lei și 26 de milioane de lei. Foarte rar capete de serie găsești valori mai mari. Al nostru are 120 de milioane. Nu există unul mai mare. Apoi, din 2018 până acum au fost finalizate, cu finanțare CNI, 19 unități de învățământ. Luăm aceste date și ne calculăm probabilitatea de finanțare. (…) Acest proiect nu are probabilitate de finanțare. Noi i-am pus cruce”, a precizat primarul Mircea Orlățan.

Edilul a mai explicat că nu a fost nevoie ca CNI să fie notificată, deoarece încă nu a fost primită o finanțare. „Nu a fost nevoie să notificăm CNI și nici nu va fi. Probabilitatea este 0,002 la sută ca să fie finanțat, așa că, având în vedere faptul că pe acest nou cartier există o presiune uriașă pentru spații de învățământ, nu există la momentul actual fonduri europene sau naționale care să finanțeze asemenea unități de învățământ noi, am luat decizia să începem și să elaborăm proiectul pentru prima unitate de învățământ, grădiniță și creșă. O investiție pe care cu greu, dar ne-o putem permite anul acesta. Asta a fost strategia noastră. Nu am făcut absolut nicio eroare, nu a trebuit să anunțăm CNI și așa mai departe. Asta e strategia pe care am ales-o pentru a veni cu bani puțini, rapid, în întâmpinarea unei nevoi presante”, a explicat Orlățan.

Huja: „Nu suntem împotriva grădiniței și creșei, dar de ce nu cumpărați alt teren?”

În discuții a intervenit și fostul edil Gheorghe Huja, care a precizat că nu este împotriva creșei și grădiniței din Cartierul Arhitecților, însă ele ar trebui amenajate pe alt teren, nu pe cel „rezervat” pentru campusul ce ar putea fi finanțat, cândva, prin CNI.

„Noi nu suntem împotriva grădiniței sau a creșei din Cartierul Arhitecților, să fie foarte clar. Dacă domnul vrea să facă această grădiniță și creșă, de ce nu investește? De ce nu cumpără un teren, așa cum am făcut noi cu proiectul școală, grădiniță, sală de sport? De ce nu veniți cu o propunere în Consiliul Local? Băi, fraților, vrem să cumpărăm 5.000 de metri în Cartierul Arhitecților, că se găsesc terenuri și facem acolo ca să dovedim că noi nu suntem împotriva creșei și grădiniței. (…) Nu mă interesează părerea domnului primar, pentru că jignește. (…) Noi suntem pentru creșă și grădiniță, dar achiziționați un teren! E cel mai simplu lucru. (…) Noi nu putem să încălecăm un proiect pe care l-am depus la CNI”, a spus Gheorghe Huja.

Pe marginea subiectului contrele au continuat să curgă, iar fostul edil Huja a ieșit, pentru câteva momente, din sala de ședințe. „Ar trebui să vă fie rușine pentru că nu ați accesat fondurile care au fost ani și ani la dispoziție, ați aprobat planuri de urbanism zonale pe bandă rulantă, fără să vă gândiți că vor trăi familii cu copii și că au nevoie de aceste servicii sociale”, i-a spus Orlățan lui Huja.

Într-un final, proiectul a fost adoptat. Pe lângă creșa și grădinița amplasate în containere modulare, în Arhitecților se va construi și o școală, aceasta fiind una cu structură clasică. Primăria a anunțat că anul acesta se va face proiectarea acesteia.

Și în urmă cu un an la Cisnădie s-a discutat exact despre același subiect. Consilierii PNL se împotriveau amplasării containerelor pe terenul „rezervat” campusului depus pentru finanțare la CNI, în timp ce primarul Orlățan argumenta că, dacă acea finanțarea va veni vreodată, containerele vor putea fi mutate pe un alt teren. (DETALII AICI)