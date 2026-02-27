daniela cîmpean, reacționează după ce psd a acuzat-o că a dat cu piciorul unei finanțări pentru viitorul spital al sibiului: „în timp ce unii chiar se ocupă, pe alții doar îi preocupă!” / video

Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, a reacționat în legătură cu comunicatul de presă transmis vineri, 27 februarie, de deputatul Bogdan Trif de la PSD.

Daniela Cîmpean a respins acuzațiile PSD potrivit cărora ar fi pierdut finanțarea pentru Spitalul Județean Sibiu, arătând că astfel de atacuri politice nu reflectă realitatea și nu ajută cu nimic pacienții.

Mesajul postat pe Facebook de către Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu

“În timp ce unii chiar se ocupă, pe alții doar îi preocupă!

Imaginați-vă că ajungeți la Urgență cu mama dumneavoastră. Este preluată, investigată, iar medicul spune: trebuie transferată la Cardiologie. Doar că secția nu mai este aici. Este în altă parte a orașului. Așteptați ambulanță. Se pierde timp. Crește riscul de agravare a stării mamei dumneavoastră.

Orice om rațional înțelege că un spital județean nu poate funcționa fragmentat. Urgența, ATI, imagistica, chirurgia, cardiologia trebuie să fie în același loc. Asta înseamnă siguranță.

Aveam și avem un proiect matur de spital nou, complet, de 500 de milioane de euro. Să îl tai în bucăți ar fi fost mai simplu politic. Dar mai periculos medical.

Spitalul Județean trebuie să rămână compact și voi continua să caut soluții. Pentru că, într-o zi, oricare dintre noi poate ajunge acolo.