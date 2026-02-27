fostul șef de post din poiana sibiului, achitat de instanță: era condamnat pentru trafic de influență

Fostul șef de post din Poiana Sibiului, Gabriel Vasile Șoaiță, cercetat încă din 2022 pentru trafic de influență, operațiuni financiare incompatibile cu funcția, conducere sub influența alcoolului și purtare abuzivă, a fost achitat de instanță.

Dosarul în care apărea fostul șef de post din Poiana Sibiului, Gabriel Vasile Șoaiță, a fost reanalizat de Curtea de Apel Alba Iulia, după ce atât procurorii, cât și inculpații au contestat sentința pronunțată anterior de Tribunalul Sibiu. În primă instanță, în 27 martie 2025, Șoaiță fusese condamnat la 4 ani și 9 luni de închisoare.

Prin decizia definitivă nr. 121 din 25 februarie 2026, Curtea de Apel Alba Iulia a desființat parțial hotărârea anterioară. Instanța l-a achitat pe Gabriel Vasile Șoaiță pentru infracțiunea de purtare abuzivă și a dispus suspendarea pedepsei de 1 an și 6 luni de închisoare, stabilind un termen de supraveghere de 2 ani.

60 de zile de muncă în folosul comunității pentru fostul șef de post din Poiana Sibiului

Pe durata supravegherii, fostul polițist trebuie să respecte mai multe obligații: să se prezinte la Serviciul de Probațiune Sibiu, să anunțe schimbarea domiciliului sau eventualele deplasări mai lungi de cinci zile, să comunice schimbarea locului de muncă și să furnizeze informații privind mijloacele sale de existență. De asemenea, el va trebui să urmeze un program de reintegrare socială și să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității, la Complexul Național Muzeal ASTRA sau la Spitalul de Psihiatrie Dr. Gheorghe Preda.

Pedeapsă cu închisoare pentru ceilalți doi inculpați

În același dosar au fost judecați și Berciu Ionuț Ovidiu și Furdui Ilie Marius, acuzați de trafic de influență, cumpărare de influență și complicitate. În cazul lui Berciu, având și alte acuzații decât cele comune cu fostul șef de post Șoaită, instanța a desființat pedeapsa inițială și, după recalcularea sancțiunilor pentru faptele rămase, a stabilit o pedeapsă finală de 6 ani și 4 luni de închisoare. Totodată, a fost dispusă confiscarea sumei de 6.000 de lei, considerată provenită din cumpărare de influență.

În ceea ce îl privește pe Furdui Ilie Marius, și acesta având și alte acuzații decât cele comune cu Șoaită, instanța a dispus achitarea pentru una dintre acuzațiile de complicitate la trafic de influență și a stabilit o pedeapsă rezultantă de 5 ani și 5 luni de închisoare.

Reamintim că, la începutul anului 2022, Gabriel Vasile Șoaiță a fost suspendat din funcție prin dispoziția conducerii IPJ Sibiu, după declanșarea anchetei. Decizia Curții de Apel Alba Iulia este definitivă. (DETALII AICI)