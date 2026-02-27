liquid money – așii amanetului în centrul sibiului. „comorile” ajung în noua locație din piața mare

Un nou magnet pentru pasionații de obiecte rare și experiențe aparte se deschide chiar în inima orașului. Liquid Money vine mai aproape de sibieni și inaugurează o nouă locație în Piața Mare, în fosta locație „Perla”. Din 1 martie, clădirea istorică din zona zero devine gazda unui concept modern, unde luxul, antichitățile și negocierea se întâlnesc într-un decor complet reamenajat.

Deschiderea oficială noului magzazin Liquid Money – Așii Amanetului are loc duminică, 1 martie, de la ora 10:00. Vizitatorii sunt invitați să descopere spațiul nou, să răsfoiască printre piese spectaculoase și să ciocnească un pahar de șampanie pentru a marca începutul acestui nou capitol. Atmosfera promite să fie una profesionistă, dar relaxată – un loc unde fiecare obiect are o poveste, iar fiecare client este tratat ca un prieten.

Lux, colecții și obiecte cu personalitate

Noua locație Liquid Money – Așii Amanetului aduce în prim-plan piese de lux – genți, ceasuri, parfumuri rafinate – dar și elementele care au consacrat brandul: antichități autentice, obiecte de colecție și piese de mobilier cu caracter. Oglinzi elegante, fotolii statement și decorațiuni speciale pot transforma orice locuință într-un spațiu cu identitate.

Pentru turiști, magazinul include și o selecție aparte de suveniruri din zona etnografică, cu accent pe produse handmade realizate de producători locali. Conceptul susține comunitatea și promovează obiectele cu poveste.

Bibliotecă de viniluri pentru adevărații audiofili

Una dintre surprizele noii locații este biblioteca de viniluri. Clienții pot asculta discul preferat la pick-up, cu căști, înainte de a-l cumpăra. Colecțiile provin de la diverși colecționari, iar selecția acoperă gusturi variate – de la nostalgici ai sunetului analog până la cei care descoperă acum farmecul vinilului.

Mai mult decât un magazin: experiență, negociere, adrenalină

La Liquid Money, tranzacțiile nu sunt simple schimburi comerciale – sunt adevărate povești. Aici poți să vinzi sau să cumperi obiecte de valoare, să lași bunuri rare în consignație, să faci schimburi avantajoase sau să obții rapid lichidități prin amanet.

„Pasiunea noastră cea mai mare este să negociem și să facem cele mai bune deal-uri posibile!”, spun membrii echipei.

Cu ocazia deschiderii din 1 martie, magazinul pregătește promoții și reduceri speciale, inclusiv idei inspirate de cadouri pentru doamne și domnișoare. „Ne dorim să fim mai aproape de sufletele sibienilor și ale turiștilor. Avem mai multă experiență și promitem piese din ce în ce mai interesante, la cele mai bune prețuri”, spune Liviu Andrei, reprezentant Liquid Money.

Vânătorii de comori, atât în magazin, cât și pe marile ecrane

Experiența echipei nu se oprește în magazin. Membrii Liquid Money fac parte și din universul emisiunii Vânătorii de comori: România, difuzată de History Channel. Negocierile tensionate, evaluările surprinzătoare și poveștile obiectelor rare pe care le vezi pe ecran se întâmplă zilnic și în magazinele lor.

Două magazine în Sibiu, o singură misiune

Pe lângă noul spațiu din Piața Mare, rămâne deschis și magazinul de pe Șoseaua Alba Iulia nr. 67, astfel încât clienții să poată alege locația cea mai convenabilă.

Liquid Money mai este prezent și în București, pe Șoseaua Ștefan cel Mare, nr. 31, Sector 2.

Magazinul din centrul Sibiului va fi deschis zilnic, de luni până duminică, între orele 10:00 și 19:00. Pe 1 martie, ușile se deschid la ora 10:00 pentru toți cei pregătiți să pornească într-o adevărată vânătoare de comori.

Liquid Money – Așii Amanetului” sunt prezenți atât pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, Tik Tok, cât și pe site-ul propriu.

