medicii din sibiu avertizează: mucegaiul și fumatul în casă ne distrug plămânii

În sezonul rece, când infecțiile respiratorii devin tot mai frecvente, medicii de la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu atrag atenția că amenințările pentru sănătatea plămânilor nu provin doar din mediul exterior, ci și din interiorul locuinței.

Mucegaiul, igrasia, aerul insuficient ventilat și fumatul în casă sunt factori majori care pot afecta grav căile respiratorii, sporind riscul de îmbolnăvire atât la adulți, cât și la copii.

„Mulți pacienți se protejează de frig și de virusuri, dar ignoră complet calitatea aerului din casă. Din păcate, mucegaiul și fumatul în interior sunt două dintre cele mai nocive agresiuni constante asupra plămânilor”, explică dr. Lavinia Danciu, medic pneumolog și Director Medical Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu.

Calitatea aerului din locuință – un element-cheie pentru sănătatea respiratorie

Potrivit specialistului, respirăm zilnic aproximativ 20.000 de litri de aer, iar atunci când acest aer este încărcat cu spori de mucegai, particule toxice sau fum de țigară, plămânii sunt supuși unui stres continuu.

„Aerul din interior poate fi uneori mai poluat decât cel de afară, mai ales iarna, când aerisim mai rar. În sezonul gripal, acest lucru favorizează infecțiile respiratorii și prelungește perioada de recuperare”, avertizează medicul pneumolog.

Mucegaiul și igrasia – un pericol invizibil, dar real

Mucegaiul din locuințe nu este doar o problemă de confort sau estetică, ci una cu impact direct asupra sănătății.

„Sporii de mucegai ajung ușor în plămâni și pot provoca tuse persistentă, iritații ale gâtului, congestie nazală, alergii, crize de astm și infecții respiratorii repetate. La persoanele vulnerabile, expunerea prelungită poate duce la agravarea unor boli pulmonare cronice”, explică dr. Lavinia Danciu.

Igrasia apare frecvent în locuințele cu umiditate crescută, ventilație insuficientă și aerisire rară, mai ales în băi, bucătării sau dormitoare, creând condiții ideale pentru dezvoltarea mucegaiului.

Aerisirea zilnică – un gest simplu, dar esențial

Una dintre cele mai eficiente măsuri de prevenție este aerisirea corectă a locuinței, chiar și în sezonul rece.

„Recomandăm aerisirea de două-trei ori pe zi, timp de 10–15 minute. Aerul proaspăt reduce umiditatea, elimină o parte din virusuri și bacterii și scade concentrația de alergeni din aer”, spune medicul pneumolog.

Fumatul în interior – o amenințare pentru fumători și fumători pasivi

Un alt factor extrem de nociv pentru sănătatea plămânilor este fumatul în interiorul locuinței, un obicei încă des întâlnit.

„Fumatul în casă este periculos atât pentru fumător, cât și pentru cei din jur, care sunt obligați să fumeze pasiv. Fumul de țigară conține peste 7.000 de substanțe toxice, dintre care multe sunt cancerigene, iar acestea se depun pe pereți, mobilier și textile, persistând mult timp în aer”, subliniază dr. Lavinia Danciu.

Expunerea la fumatul pasiv crește riscul de bronșite, infecții respiratorii, agravarea astmului și scăderea capacității pulmonare, în special la copii, vârstnici și persoane cu afecțiuni respiratorii.

„În sezonul gripal, fumul de țigară acționează ca un iritant suplimentar asupra căilor respiratorii deja inflamate de virusuri. Aerisirea nu elimină complet toxinele din fumul de țigară. Singura soluție reală este ca locuința să fie un spațiu complet fără fum”, avertizează medicul.

Ce putem face pentru un aer mai curat în casă

Pentru protejarea sănătății plămânilor, medicii recomandă:

aerisirea regulată a locuinței, indiferent de temperatură;

identificarea și îndepărtarea surselor de mucegai;

evitarea uscării hainelor în interior fără ventilație;

folosirea hotelor și ventilatoarelor în baie și bucătărie;

interzicerea completă a fumatului în interiorul locuinței.

„Plămânii noștri nu pot face diferența între aerul din exterior și cel din interior. Dacă aerul din casă este nociv, efectele se vor vedea în timp prin îmbolnăviri repetate și afecțiuni respiratorii cronice. Aerul curat este una dintre cele mai simple și eficiente forme de prevenție”, concluzionează dr. Lavinia Danciu, medic pneumolog și Director Medical Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu.