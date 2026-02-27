noua generație de medici ai sibiului. ana maria salvează vieți la spitalul județean: „orice decizie poate schimba un destin” / video

Într-o perioadă în care tot mai mulți tineri medici aleg să plece din țară sau să se îndrepte spre centre universitare mai mari, Ana Maria Neaga a ales să rămână la Sibiu. Are 28 de ani, a absolvit Facultatea de Medicină din urbea noastră și este acum în al cincilea an de rezidențiat la Chirurgie Generală, la Spitalul Județean. A crescut în acest oraș, a învățat aici și spune că tot aici vrea să își construiască viitorul profesional, aproape de comunitatea care a format-o.

De la stetoscopul de jucărie, la bisturiul din sala de operație

Pasiunea pentru medicină nu a apărut brusc, ci a crescut odată cu ea. Încă de mică, Ana Maria își imagina că va purta halatul alb, purtând cu mândrie un stetoscop de jucărie și promițându-le părinților că va ajuta oamenii.

„În clasa a XI-a, am rezonat foarte bine cu biologia și anatomia și am decis să urmez acest drum. N-aș putea să spun că m-a speriat ceva înainte, pentru că nu conștientizam responsabilitatea majoră pe care chiar și un rezident de an mic poate s-o aibă”, mărturisește tânăra.

Drumul ei către Chirurgia Generală a fost influențat și de o experiență personală dificilă. În liceu, tatăl ei a suferit o problemă neurochirurgicală gravă. Deși inițial trauma a făcut-o să aspire către neurochirurgie, în anul trei de facultate, cursul de semiologie chirurgicală a făcut-o să realizeze că locul ei este în Chirurgia Generală.

„Chirurgia este exact ceea ce căutam: dinamică și concretă”

Pentru Ana, medicina nu este doar despre teorie, ci despre rezultate palpabile. Chirurgia i-a oferit mediul de lucru ideal, unde acțiunea se împletește rapid cu rezultatul final.

„Am ales chirurgia pentru că este dinamică, este practică și foarte concretă. Vedem rezultatele muncii noastre destul de rapid și simțim cu adevărat impactul pe care-l avem asupra pacienților pe care-i tratăm”, explică rezidenta de la Județean.

Realitatea din spital: 24 de ore de gardă și zeci de intervenții lunar

Viața de rezident pe chirurgie nu este una ușoară. Dincolo de imaginea eroică, stau cifre care vorbesc despre epuizare și dedicare. O gardă „oficială” durează 24 de ore, însă neoficial, timpul petrecut în spital se prelungește mult peste această limită.

Programul este intens: în medie, Ana Maria participă la o intervenție pe zi (aproximativ 20 pe lună), la care se adaugă urgențele din cele 4-6 gărzi lunare, unde se mai adună încă 10 intervenții. Printre cele mai complexe cazuri la care a luat parte se numără duodeno-pancreatectomia cefalică (DPC), o procedură chirurgicală de o dificultate extremă, la care a asistat de trei ori până acum.

Teama de „gestul ireversibil” și oboseala din timpul nopții

Deși stăpânește tehnica, cel mai mare inamic rămâne uneori propria epuizare. „Cel mai greu este în timpul gărzilor, când avem multe urgențe și operăm peste noapte. Avem nevoie de o minte lucidă, iar oboseala își poate spune cuvantul”, recunoaște ea.

În mintea Anei Maria răsună mereu un sfat primit de la coordonatorul ei de rezidențiat încă din primul an: „Să nu faceți niciodată niciun gest ireversibil până nu sunteți 100% siguri”.

„Aceasta este cea mai mare teamă: acel gest făcut greșit, care poate să coste viața unui om. Pe măsură ce avansez, am o responsabilitate tot mai mare față de pacient și asta mă «sperie» cel mai tare. Îmi plac lucrurile făcute ca la carte”, explică medicul.

Greutatea diagnosticului: Între rutina medicului și drama pacientului

Una dintre cele mai grele lecții pe care un tânăr medic trebuie să le învețe este comunicarea diagnosticului. Deși protocoalele devin rutină, impactul emoțional rămâne puternic.

„Nu pot să spun că îmi amintesc exact primul pacient, dar îmi amintesc foarte clar sentimentul acela copleșitor de responsabilitate pe care îl ai când spui unui pacient sau aparținătorilor că este nevoie de o intervenție chirurgicală. Pentru noi e o zi obișnuită, dar pentru ei poate fi cel mai greu moment din viață”, spune Ana Maria.

„Empatia ne diferențiază ca medici”

Experiența clinică a fost dublată, în urmă cu doi ani, de o pierdere personală care i-a redefinit viziunea asupra profesiei. Pierderea unei persoane dragi, chiar în spitalul unde lucrează, a fost momentul în care a înțeles că medicina are limite, dar umanitatea nu.

„Am înțeles fragilitatea vieții și faptul că empatia ne poate diferenția. Aceasta poate aduce alinare pacienților cu diagnostice grave și prognostic prost. Nu a fost un singur pacient care m-a schimbat, ci suma experiențelor din acești cinci ani”, declară tânăra.

Viitorul medicinei la Sibiu

Privind spre viitor, Ana este optimistă în ceea ce privește dezvoltarea sistemului medical din Sibiu. „Văd tot mai mulți tineri din generația mea și generațiile mai tinere care sunt foarte implicați, foarte interesați de tehnologie și de standardele moderne. Sper sincer ca în 10 ani să avem un sistem mult mai bine organizat și mult mai centrat pe pacient”, declară tânăra doctoriță.

Celor care se află acum pe băncile liceului și cochetează cu ideea de a urma medicina, Ana le transmite un mesaj plin de înțelepciune: „Este una dintre cele mai frumoase meserii. Nu aș recomanda-o la insistențele altcuiva, ci doar dacă simt cu adevărat că au o chemare. Dacă își doresc, să urmeze acest vis cu toată ambiția și determinarea.”