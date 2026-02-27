performanță uriașă pentru elevii din sibiu: 23 de premii la etapa națională a concursului de geografie

Etapa națională a ediției 2026 a concursului de geografie „GeoInfoVirtual” s-a desfășurat vineri, 13 februarie, în sistem online.

Competiția a fost organizată de Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași și coordonată de Ministerul Educației și Cercetării și Inspectoratul Școlar Județean Iași.

La concurs au participat 1.571 de elevi din 31 de județe. Județul Sibiu a fost reprezentat de 33 de elevi, din totalul de 37 înscriși. Proba a constat în rezolvarea a 90 de întrebări grilă din materia predată la geografie, pentru clasele IX-XII, aferentă primelor două intervale de învățare.

Rezultatele finale au fost centralizate și publicate joi, 26 februarie 2026. Elevii care au reprezentat județul Sibiu au obținut 23 de premii și mențiuni.

La categoria Mențiune au fost premiați:

Tudoseascu Vasile-Ștefan, clasa a IX-a – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu;

Ioniță Mihnea, clasa a IX-a – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu;

Marian Răzvan-Ștefan, clasa a X-a – Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu.

Premiul Special al Societății de Geografie din România a fost acordat elevilor:

Moldovan Dragoș-Vasile, clasa a IX-a – Liceul Teoretic „Axente Sever” Mediaș;

Luncean Robert, clasa a IX-a – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu;

Radu Rareș-Vasile, clasa a IX-a – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu;

Săbădașu Izabela, clasa a X-a – Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu;

Voinea David, clasa a X-a – Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu;

Gogozan Maia, clasa a X-a – Liceul Teoretic „Axente Sever” Mediaș;

Streza Vlad Marian, clasa a X-a – Liceul Teoretic „Axente Sever” Mediaș;

Mișcoci Claudiu-Ionuț, clasa a X-a – Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu;

Iliu David, clasa a X-a – Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu;

Povară David, clasa a XI-a – Liceul Teoretic „Axente Sever” Mediaș;

Dorde Ștefania, clasa a XI-a – Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu;

Luca Darius Andrei, clasa a XI-a – Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu;

Teodorescu Anastasia, clasa a XI-a – Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu;

Sfetcu Tania-Nicoleta, clasa a XI-a – Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu;

Iakab Edwin-Bela, clasa a XI-a – Liceul Teoretic „Axente Sever” Mediaș;

Beleț Pavel-Alexandru, clasa a XI-a – Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu;

Sabo Antonio-Mihnea, clasa a XII-a – Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu;

Pop Ștefan-Ovidiu, clasa a XII-a – Liceul Teoretic „Axente Sever” Mediaș;

Conțiu Adrian, clasa a XII-a – Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu;

Neferu Antonio-Ioan, clasa a XII-a – Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu.

Profesorul Constantin Dincă, inspector școlar pentru disciplina geografie în cadrul Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, a transmis că rezultatele obținute confirmă nivelul ridicat de pregătire al elevilor sibieni și capacitatea acestora de a performa într-un format competițional digital. Potrivit acestuia, faptul că 23 dintre cei 33 de participanți au obținut premii și mențiuni indică o pregătire solidă, atât la nivel teoretic, cât și aplicativ.