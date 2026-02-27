pnl sibiu: ”200 de milioane în 35 de zile: mitul vândut de psd”

PNL Sibiu reacționează la comunicatul de presă transmis astăzi, 27 februarie, de deputatul PSD Bogdan Trif, prin care o acuză pe Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, că ar fi pierdut finanțarea pentru Noul Spital Județean din Sibiu.

Potrivit PNL, la 18 noiembrie 2022, prin decizia ministrului sănătății, Alexandru Rafila, a fost stabilită o limită maximă de finanțare de 200 de milioane de euro, cu termen de depunere a documentației până pe 23 decembrie 2022. În doar 35 de zile ar fi trebuit realizate achizițiile pentru studii și documentații tehnice și reproiectată integral investiția, practic de la zero.

PNL mai precizează că această variantă ar fi însemnat pierderea avantajului Noului Spital de la Sibiu, care dispunea deja de o documentație completă și autorizație de construire obținută de doi ani.

“200 de milioane în 35 de zile: mitul vândut de PSD

Liderul organizației județene a Partidul Social Democrat, Bogdan Trif, continuă să vândă aceeași poveste despre fondurile „ratate” pentru Noul Spital. Doar că, dincolo de declarații zgomotoase, realitatea este mult mai simplă: banii invocați nu au existat niciodată în forma în care sunt prezentați astăzi.

La 18 noiembrie 2022, prin „grija” ministrului sănătății, Alexandru Rafila, coleg de partid cu domnul Trif, a fost stabilită o limită maximă de finanțare de 200 de milioane de euro, cu termen de depunere a documentației până la 23 decembrie 2022. Adică 35 de zile calendaristice. În acest răstimp, ar fi trebuit făcute achiziții pentru studii și documentații tehnice și reproiectată integral investiția. Adică să o lăm de la zero.

În plus, „oferta” ministrului Rafila ar fi însemnat renunțarea la avantajul pe care Noul Spital de la Sibiu îl avea în fața tuturor: o documentație completă, cu autorizație de construire obținută (doi ani). Pentru că, să nu uităm, PNRR este un apel competitiv, nu o alocare a banilor publici după cheremul PSD.

Apoi, să pretinzi că poți regândi un spital complet funcțional — cu bloc operator, ATI, urgențe și infrastructura aferentă pacienților critici — în doar cinci săptămâni înseamnă fie că nu înțelegi complexitatea unui astfel de proiect, fie că mizezi pe faptul că oamenii nu o înțeleg.

Mai mult, cele 200 de milioane de euro despre care Bogdan Trif vorbește cu lejeritate nu au fost niciodată alocate de Ministerul Sănătății și nu au ajuns în contul nimănui. În schimb, o astfel de variantă ar fi însemnat fragmentarea suplimentară a actualului spital: pacienți plimbați între pavilioane și, pe deasupra, trimiși la kilometri distanță, până pe Calea Șurii Mici.

A transforma un termen imposibil și o limită teoretică de finanțare într-o „mare oportunitate pierdută” este o manipulare grosieră. Sănătatea nu este teren de campanie și nici material pentru exerciții de imagine.

Sănătatea nu are culoare politică.” a transmis Organizația Județeană PNL Sibiu