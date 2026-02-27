polițist local din sibiu, implicat în dosarul mașinilor urmărite în franța și italia

Patru percheziții domiciliare au efectuat procurorii și polițiștii, în cursul zilei de marți, în județele Sibiu și Bistrița-Năsăud. Oamenii legii au căutat probe într-o anchetă cu mașini urmărite în Franța și Italia, vândute ilegal în România. Cei doi inculpați sunt din Sibiu, iar unul dintre ei este polițist local.

Perchezițiile de marți s-au desfășurat în cadrul unei anchete privind săvârșirea de către doi sibieni a infracțiunilor de tăinuire, înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals. Oamenii legii anchetează astfel tăinurea și înstrăinarea a două mașini urmărite de autoritățile din Franța și Italia către persoane din Mureș și Bistrița-Năsăud. Prejudiciul, care se ridică la aproximativ 100.000 euro, a fost recuperat în totalitate de polițiști.

Doi sibieni de 37 și 54 de ani sunt inculpați în acest dosar, ambii fiind aduși la audieri.

Unul e polițist local. Celălalt, plasat sub control judiciar

Bărbatul în vârstă de 54 de ani, D.O., ar fi angajat la Poliția Locală Sibiu. Potrivit surselor Ora de Sibiu, el l-ar fi ajutat pe celălalt inculpat, D.O., să obțină certificatele fiscale pentru mașinile ce urmau a fi vândute. Față de el nu s-a luat nicio măsură, fiind cercetat în stare de libertate, în schimb, pentru bărbatul de 37 de ani, s-a propus arestarea preventivă.

Acesta a ajuns în fața magistraților Judecătoriei Târgu Mureș în data de 25 februarie și a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. În această perioadă, el nu va avea voie să se apropie sau să comunice cu polițistul local, dar nici cu partea vătămată din dosar. De asemenea, va trebui să anunțe dacă părăsește județul Sibiu și să se prezinte ori de câte ori este chemat la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară și la instanța de judecată.