porți deschise la eri sibiu: sistemul educațional care combină performanța cu starea de bine

Familiile din orașul Sibiu, dar și din împrejurimi, sunt invitate să descopere o comunitate educațională cu continuitate, de la grădiniță până la liceu, care combină performanța academică cu bunăstarea emoțională a copiilor. Pe parcursul săptămânilor următoare, Grădinița ERI și Liceul Româno-Finlandez ERI Sibiu își deschid porțile pentru părinți și copii curioși să experimenteze un model educațional inovator, inspirat din sistemul finlandez, adaptat la curriculumul românesc.

La ERI, fiecare copil este pus în centrul procesului de învățare. Pedagogia este centrată pe ritmul individual, pe gândire critică, colaborare și autonomie. Profesorii și educatorii sunt calificați, creativi și implicați în dezvoltarea armonioasă a elevilor.

Grădinița ERI – Educație prin joacă și explorare

Grădinița (cu o nouă grupă deschisă și în sediul din str. Dealului nr. 6) oferă activități adaptate fiecărui nivel de vârstă, într-un mediu sigur, cald și stimulativ. Abordarea de inspirație finlandeză pune accent pe dezvoltarea holistică: cognitivă, emoțională și socială a copiilor, cu grupe mici pentru atenție sporită și sprijin individualizat. Activități în interior sunt completate de un proces de învățare în aer liber, cu ieșiri zilnice, explorare și joc.

Liceul Româno-Finlandez ERI – Performanță și autonomie

Nivel Primar și Gimnazial

La nivel primar și gimnazial, elevii ERI învață într-un mediu în care curiozitatea este stimulată, iar gândirea critică este cultivată. Clasele sunt mici, astfel încât fiecare copil primește atenție, dar și sprijinul necesar pentru un progres academic și personal real și echilibrat. Curriculumul național este abordat prin metode de predare finlandeze, iar profesorii lucrează îndeaproape cu părinții pentru a urmări evoluția fiecărui copil. Rezultatul? Un echilibru între performanța academică și starea de bine a elevilor. Proiectele educaționale și activitățile extracurriculare completează experiența școlară și încurajează implicarea activă a elevilor.

Nivel Liceal

Partea de liceu își consolidează poziția drept sistem care îmbină performanța academică cu orientarea profesorională. Elevii liceului au la dispoziție programe moderne, cu clase mici (maxim 20 de elevi), care favorizează atenția și progresul individual. Accentul se pune pe responsabilitate, autonomie, leadership și orientare spre carieră, într-un mediu care sprijină tinerii să își descopere talentele și să devină cetățeni pregătiți pentru provocările secolului XXI.

De ce să participi la Ziua Porților Deschise?

Cei interesați de un astfel de sistem pentru copii pot participa la evenimentele deschise publicului, în cadrul cărora vor avea șansa să viziteze facilitățile, să cunoască echipa pedagogică, să afle detalii despre curriculum, programe extinse (inclusiv ore suplimentare de limba engleză) și să discute direct cu elevi care deja trăiesc experiența ERI.

Calendarul acestor acțiuni este următorul:

Ziua Porților Deschise Grădinița ERI – sediul din Dealului nr. 6 – 4 martie , interval 10:30 – 11:30 | 16:30 -17:30

, interval Ziua Porților Deschise Nivel primar ERI – sediul din Dealului nr. 6 – 10 martie , interval la alegere: 09:30 | 11:00 | 16:00

, interval la alegere: Ziua Porților Deschise Nivel gimnazial și liceal ERI – sediul din Dealului nr 6 –18 martie, interval la alegere: 11:00 | 16:00

Atmosfera caldă și deschisă și dialogul personalizat fac din această întâlnire un pas natural pentru părinții care își doresc o educație diferențiată, axată pe rezultate excelente și bunăstare emotională a copiilor.

Înscriere Zilele Porților Deschise

https://forms.gle/DWZLjTEk2DCMLgtKAe – Grădiniță ERI

Ziua Porților Deschise – Primar ERI – Fill out form – Școala primară ERI

Ziua Porților Deschise – Gimnaziu și Liceu ERI – Fill out form – Gimnaziu si liceu ERI