presiune la șelimbăr înainte de meciul cu chiajna. beza: ”contează doar punctele” / video

CSC Șelimbăr are nevoie de victorie sâmbătă (ora 11.00), în meciul de la Cisnădie, cu Concordia Chiajna, din etapa a 19-a a Ligii 2.
”Călăreții roșii” sunt pe locul 18, cu 16 puncte și au nevoie de un succes la primul meci oficial din acest an de pe teren propriu, pentru a ieși din subsolul clasamentului. Chiajna e liniștită, pe locul 12, cu 24 de puncte.
Antrenorul șelimbărenilor, Eugen Beza așteaptă primele puncte din acest an pentru echipa sa. ”Este un meci foarte important pentru noi, suntem într-o situație dificilă în clasament, trebuie să acumulăm puncte, din păcate nu am reușit etapa trecută, la Tunari, unde era bun și un punct, dacă jocul nu a strălucit. Chiajna e o echipă bine organizată, cu un antrenor de perspectivă. Mai sunt 10 jocuri, nu mai trebuie să ținem cont de adversar, ci doar de punctele puse în joc” a declarat Eugen Beza într-un interviu acordat paginii oficiale a clubului.
Gazonul precar de la Cisnădie pune probleme călăreților roșii, care trebuie să desfacă apărările adverse.
”Indiferent de vreme, că e vară sau iarnă, terenul de la Cisnădie nu se ridică la un nivel calitativ foarte bun, dar ne simțim acasă, ceea ce e important. Am jucat foarte bine la Cisnădie cu echipe importante, avem spirit, asta va conta mult. Avem nevoie de susținere din partea tuturor în aceste momente. Echipa este a Șelimbărului, dar reprezintă și județul, nu e ușor să ai echipă la Liga 2, avem nevoie de sprijin” a mai adăugat Beza.
