primăria sibiu va analiza fiecare sală de jocuri de noroc din oraș. fodor: ”trebuie reglementate, nu interzise”

Primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor, a declarat joi, pentru AGERPRES, că autorizarea localurilor cu jocuri de noroc revine Consiliului Local, în baza Ordonanței nr. 7, și a precizat că nu susține interzicerea „a priori” a acestei activități economice.

Edilul a arătat că jocurile de noroc reprezintă o activitate legală, licențiată de Oficiul Național al Jocurilor de Noroc, instituție aflată în subordinea Ministerului Finanțelor.

„Conform Ordonanței nr. 7, autorizarea localurilor cu jocuri de noroc este un atribut al Consiliului Local. Din punctul meu de vedere, ca primar, nu cred că este cazul să interzicem a priori desfășurarea acestei activități economice. Jocurile de noroc au existat și vor exista întotdeauna, iar aceste localuri, decât să funcționeze sub alte forme, mascat, mai bine să își desfășoare activitatea într-un cadru care poate fi controlat de autoritatea publică locală, după anumite reglementări clar stabilite, în acord cu specificul și realitățile fiecărei localități”, a afirmat Astrid Fodor.

Primăria va evalua situația din teren

Potrivit primarului, este necesară o mai bună organizare a funcționării acestor spații, atât în ceea ce privește amplasarea, cât și programul de funcționare și alte criterii specifice.

Până în prezent, Primăria Sibiu nu a avut atribuții în autorizarea localurilor cu jocuri de noroc. În urma modificărilor adoptate de Guvern prin Ordonanța de urgență privind administrația, operatorii licențiați vor trebui să obțină, pe lângă licența națională, și o autorizație de funcționare de la autoritatea administrației publice locale.

„Sigur că este necesară o mai bună organizare a funcționării lor, atât din punct de vedere al locațiilor în care sunt situate, al orarului și al altor criterii. Deoarece până acum Primăria nu a avut atribuții în autorizarea acestora, în primul rând trebuie să evaluăm situația reală, din teren, a fiecăruia. În acest demers vom analiza datele și vom purta discuții cu consilierii locali, pentru a lua cea mai bună decizie, care va fi cuprinsă într-un Regulament local”, a mai precizat primarul.

Astfel, Consiliul Local Sibiu va avea un rol direct în autorizarea și reglementarea funcționării sălilor de jocuri de noroc din municipiu, în baza noilor prevederi legale.