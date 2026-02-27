primăvara își intră încet în drepturi: cum va fi vremea în luna martie

Administrația Națională de Meteorologie anunță că luna martie aduce temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru începutul primăverii, la nivelul întregii țări.

Potrivit meteorologilor, precipitațiile vor fi în general deficitare în prima parte a lunii, urmând să se apropie de valorile normale spre final de martie.

Conform Mediafax, în săptămâna 2-9 martie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei în cea mai mare parte a țării, în special în regiunile vestice, nordice și centrale. În același interval, regimul pluviometric va fi deficitar pe întreg teritoriul României.

În săptămâna 9-16 martie, temperaturile medii vor fi ușor peste cele normale în vest, nord și centru, iar în restul regiunilor se vor situa, în general, în jurul mediilor climatologice. Cantitățile de precipitații vor continua să fie deficitare la nivel național, cu un deficit mai accentuat în zonele montane.

Pentru intervalul 16-23 martie, meteorologii estimează temperaturi medii ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile țării. Regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de cel normal în cea mai mare parte a teritoriului.

În ultima săptămână a lunii, 23-30 martie, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice perioadei, la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile, potrivit ANM.

Astfel, prima lună de primăvară vine cu o tendință predominant caldă la nivel național, iar ploile vor fi mai reduse în prima jumătate a lunii, urmând să revină treptat la valori normale spre final de martie.