ruptură între dorinel munteanu și un titular de la fc hermannstadt. ”e un caz unic de când antrenez”

Înlocuit la pauza meciului cu FC Botoșani, jucătorul lui FC Hermannstadt, Dragoș Albu a plecat acasă, iar ruptura cu antrenorul Dorinel Munteanu pare una definitivă.

În runda trecută, Dragoș Albu a fost înlocuit de Dorinel Munteanu după doar 30 de minute, iar jucătorul a mers direct la vestiare. Vineri, în meciul cu Botoșani, mijlocașul a fost din nou titular, dar a fost înlocuit la pauză și a răbufnit, iar antrenorul sibienilor spune că nu acceptă acest comportament.

”Nu vreau să discut despre Dragoș Albu, poate să fie un caz unic care mi s-a întâmplat la această echipă și de când antrenez. Eu cred că el are numai de pierdut, nu are de câștigat absolut nimic. Voi discuta cu conducerea, nu discut cu el, orice jucător care nu acceptă critica, nu are ce să caute în mandatul meu. Eu răspund în fața conducerii, jucătorii răspund în fața mea. Ca să îi cadă stelele de pe umăr lui Albu, e un caz unic în viața mea, dar o să vedem ce se va întâmpla” a tunat antrenorul Sibiului la flash-intreviuri.

”Mă gândesc peste noapte”

”Munti” spune că noaptea va fi un sfetnic bun și va lua o decizie în privința jucătorului. ”Este un mesaj pentru toți jucătorii, eu le dau încredere tuturor, i-am dat încredere și lui Albu, pe care l-am scos etapa trecută în minutul 30, l-am bagat acum din nou titular. Nu vreau să fac public gestul lui, mă gândesc peste noapte ce voi face” a spus Dorinel Munteanu la flash-interviuri.

FC Hermannstadt a câștigat vineri, 3-1 cu FC Botoșani, în runda a 29-a a Superligii. Cu 20 de puncte din 29 de meciuri, sibienii rămân penultimii în clasament.