s-a stabilit programul de înscrieri la clasa pregătitoare: ghid complet pentru părinți

Calendarul pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare a fost aprobat. Părinții trebuie să știe că, în prima etapă, cererile pot fi depuse direct la școală sau transmise online.

Copiii care împlinesc 6 ani până pe 31 august trebuie înscriși obligatoriu în clasa pregătitoare. Cei care împlinesc 6 ani între 1 septembrie și 31 decembrie pot fi înscriși pe baza unei recomandări privind nivelul de dezvoltare personală, eliberată la cerere de grădinița frecventată.

Potrivit Observator News, dacă nu au frecventat grădinița sau s-au întors din străinătate, recomandarea poate fi eliberată de Centrul Județean sau de Centrul Municipiului București de Resurse Educaționale.

Termene importante:

12 martie – unitățile școlare publică numărul de clase pregătitoare și datele necesare procesului de înscriere.

16–30 martie – perioada în care cererile pot fi obținute și depuse.

Ghid pentru părinți – Înscrierea la clasa pregătitoare

1. Verifică calendarul oficial

Ministerul Educației publică anual calendarul înscrierilor.

Termenele includ: depunerea cererilor, afișarea rezultatelor și eventualele contestații.

Este important să respecți toate datele limită pentru a nu pierde locul copilului.

2. Verifică unitățile școlare disponibile

Fiecare școală are un număr limitat de locuri.

Găsește lista școlilor din zona de domiciliu și consultă criteriile de admitere: proximitatea față de domiciliu, frați în școală, alte criterii specifice.

3. Pregătește documentele necesare

De regulă, vei avea nevoie de:

Cererea de înscriere (se completează la școală sau online)

Certificatul de naștere al copilului (copie)

Actul de identitate al părinților (copie)

Dovada adresei de domiciliu (factură utilități, contract chirie, etc.)

Carnetul de sănătate sau adeverință medicală (unele școli cer)

Verifică cerințele fiecărei școli pentru a evita problemele.

4. Completează cererea

Poți depune cererea online sau direct la școală.

Indică școlile preferate în ordine de prioritate, dacă sistemul permite mai multe opțiuni.

5. Monitorizează rezultatele

Rezultatele vor fi afișate conform calendarului oficial.

Dacă nu ești mulțumit de rezultat, poți depune contestație în termenul stabilit.

6. Confirmarea locului

După afișarea rezultatelor finale, trebuie să confirmi înscrierea copilului prin prezentarea la școală și depunerea documentelor originale.

Neprezentarea poate duce la pierderea locului.

7. Pregătirea copilului pentru școală