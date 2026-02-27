șantierul autostrăzii sibiu - pitești: progres slab al lucrărilor pe unul dintre loturi

Lotul 2 Boița-Cornetu, secțiune a Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești, considerat cel mai întârziat tronson, ar putea fi finalizat doar în decembrie 2028.
Preconizarea termenului a fost anunțat chiar de Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor. În prezent, stadiul fizic al lucrărilor la acest tronson este de doar 8%, fiind cel mai puțin avansat dintre toate secțiunile autostrăzii transcarpatice.
Potrivit Economica, Ministerul Transporturilor a explicat că termenul de finalizare a fost stabilit printr-un proces riguros de evaluare tehnico-economică, care a luat în considerare complexitatea proiectului, condițiile geotehnice și logistice ale zonei, precum și necesitatea asigurării unui standard ridicat de calitate și siguranță.
Secțiunile 2 și 3 fac parte din tronsonul montan al A1 Sibiu-Pitești, caracterizat printr-un grad foarte ridicat de dificultate tehnică, ceea ce explică întârzierile în execuție.
