schimbare majoră în privința numelui după divorț: ce prevede noua reglementare

Senatul a adoptat o inițiativă legislativă care schimbă regulile privind numele purtat după divorț.

Noua reglementare le oferă foștilor soți o opțiune clară și simplă: pot păstra numele dobândit în timpul căsătoriei sau pot reveni la numele anterior. Dacă nu își exprimă explicit opțiunea, aceștia vor păstra automat numele din timpul căsătoriei.

Inițiatorii spun că modificarea vine în sprijinul persoanelor care trec printr-un divorț, în special al mamelor care doresc să păstreze același nume ca al copiilor lor, fără a fi nevoite să parcurgă proceduri suplimentare.

„Aducem o simplificare acolo unde birocrația creează dificultăți reale. Să nu uităm că pentru românii din Diaspora, schimbarea numelui poate însemna refacerea documentelor în mai multe țări, drumuri suplimentare, timp pierdut și costuri”, declară deputatul USR Iulian Lorincz, unul dintre inițiatori.

Potrivit Mediafax, inițiativa elimină o procedură învechită care pune o povară suplimentară pe românii din afara țării. Noua lege permite fiecărui fost soț să decidă pentru sine, evitând blocaje sau situații de șantaj emoțional – un avantaj important mai ales în divorțurile conflictuale.

De asemenea, modificarea previne confuziile administrative și reduce birocrația asociată schimbării numelui, schimbarea cărții de identitate, actualizarea conturilor bancare, modificarea contractelor, actualizarea semnăturii profesionale, evitând costuri și drumuri inutile la instituții.

În forma actuală, Codul civil prevede că, în cazul unui divorț, păstrarea numelui din timpul căsătoriei se poate face de către unul dintre soți doar cu acordul celuilalt. În cazul unui refuz, menținerea numelui este posibilă doar dacă sunt probate în instanță motive temeinice care justifică această decizie.

Practic, în lipsa acordului, procedura presupune proces, timp și bani.

Totodată, Codul civil stabilește că soții pot apela la divorțul în fața ofițerului de stare civilă sau la notar doar dacă există consens cu privire la numele purtat după divorț.

Proiectul co-inițiat de deputații USR Pollyana Hangan și Iulian Lorincz, alături de deputata PNL Alina Gorghiu, urmărește eliminarea acestor condiționări și reducerea poverii birocratice pentru cetățeni.

Senatul este prima cameră sesizată, iar inițiativa legislativă merge acum la Camera Deputaților pentru dezbateri și vot final.