ședința din februarie a consiliului județean sibiu, organizată în premieră la aeroportul internațional sibiu / foto

Ședința ordinară din această lună a Consiliului Județean Sibiu s-a desfășurat, în premieră, la Aeroportul Internațional Sibiu, prilej cu care au fost adoptate mai multe hotărâri care vizează dezvoltarea infrastructurii, eficientizarea cheltuirii fondurilor publice și creșterea atractivității unor obiective aflate în administrarea județului.

Spații comerciale mai atractive la Aeroportul Internațional Sibiu

Consilierii județeni au aprobat modificarea condițiilor de închiriere pentru spațiile comerciale din zona publică a aeroportului, după ce acestea nu au fost adjudecate la licitațiile anterioare.

Prețul minim de pornire a fost redus la 20 euro/mp/lună (cu 25% mai mic), pentru a crește gradul de ocupare. Spațiile vizate, cu suprafețe între 89,6 și 127,1 mp, permit amenajarea unei cafenele cu terasă interioară și exterioară. Contractul de închiriere va avea o durată de 7 ani, cu posibilitate de prelungire cu încă 3 ani, iar atribuirea se va face prin licitație publică.

Retragerea județului Sibiu din Ansamblul Regiunilor Europene

Consiliul Județean Sibiu a decis retragerea din Ansamblul Regiunilor Europene, organizație la care județul era membru din 1997. Decizia a fost fundamentată pe o analiză cost–beneficiu și are ca scop eficientizarea utilizării fondurilor publice. Autoritatea județeană consideră că parteneriatele directe și mecanismele alternative de cooperare sunt, în prezent, mai eficiente și mai bine aliniate priorităților de dezvoltare.

Clarificări financiare pentru podul de pe DJ 104E

A fost aprobată actualizarea anexelor privind construirea noului pod pe DJ 104E, între Șomartin și Arpașu de Jos (km 4+739), investiție finanțată prin Programul „Anghel Saligny”. Modificarea, solicitată de Ministerul Dezvoltării, evidențiază distinct sumele suportate din bugetul de stat și în bugetul local, asigurând o raportare financiară corectă la finalizarea lucrărilor.

Investiția în podul de pe DJ 105H, actualizată la final de proiect

Consilierii județeni au aprobat devizul general final pentru reabilitarea podului de pe DJ 105H Arpașu de Sus (km 5+382), după finalizarea lucrărilor. Valoarea totală a investiției este de 4,78 milioane lei, din care lucrările de construcții-montaj reprezintă 4,51 milioane lei. Indicatorii tehnici au rămas neschimbați.

Refugiu turistic pentru siguranța turiștilor din zona montană

A fost aprobat Proiectul Tehnic pentru construirea unui refugiu turistic de urgență pe vârful Prejba, în zona montană Cindrel–Lotru–Făgăraș, investiție menită să crească siguranța turiștilor și capacitatea de intervenție Salvamont. Valoarea totală actualizată a refugului este de 1,32 milioane lei, din care lucrările de construcții-montaj reprezintă 847.912 lei. Costul este mai mic față de estimarea inițială, ca urmare a detalierii soluțiilor tehnice.

Investiție majoră în eficiența energetică a Sălii Polivalente Transilvania

Consiliul Județean Sibiu a aprobat indicatorii la faza Proiect Tehnic pentru renovarea energetică a Sălii Polivalente Transilvania. Proiectul va reduce consumul de energie primară cu peste 81%. Valoarea totală a investiției este de 61,32 milioane lei, din care 46,99 milioane lei reprezintă lucrări de construcții-montaj. Durata estimată de execuție este de 21 de luni.

Prin hotărârile adoptate, Consiliul Județean Sibiu continuă implementarea proiectelor de infrastructură, eficiență energetică și dezvoltare turistică, cu accent pe utilizarea responsabilă a resurselor publice.