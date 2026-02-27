sibian reținut după ce a vandalizat sediul unui partid politic din deva / video

Un sibian în vârstă de 43 de ani a fost reținut de polițiștii Biroului Investigații Criminale Deva, fiind cercetat pentru comiterea infracțiunii de distrugere, după ce ar fi spart geamurile ușii de acces ale sediului unui partid politic din municipiul Deva.

Potrivit polițiștilor, la data de 9 februarie, la ora 09:20, Poliția Municipiului Deva a fost sesizată că, în perioada 6 februarie 2026, ora 15:00 – 9 februarie 2026, ora 09:00, persoane necunoscute au distrus geamurile ușii de acces ale sediului unui partid din municipiu, folosind un corp dur.

În urma activităților investigative și a administrării probatoriului, bărbatul a fost identificat și condus la sediul Poliției Municipiului Deva. După audieri, polițiștii au dispus reținerea sa pentru 24 de ore.

Bărbatul a declarat că, la momentul incidentului, se afla în municipiul Deva, în vizită la fratele său, și că ar fi acționat sub influența alcoolului.