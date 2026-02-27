sibiul, capitala usr-ului: sute de membrii participă la congresul național

Între 27 februarie și 1 martie 2026, la Sibiu va avea loc Congresul Uniunii Salvați România, în cadrul căruia vor fi discutate propuneri de modificare a statutului partidului.

La data de 25 ianuarie, Comitetul Politic al USR a validat cu o largă susținere propunerile de modificare a statutului partidului care vor fi dezbătute la Congres, după ce a dezbătut, timp de patru ore, aproape 100 de amendamente și propuneri de îmbunătățire a statutului partidului.

“Procesul de dezbatere s-a desfășurat într-un cadru transparent, democratic și incluziv, reflectând consensul majoritar asupra nevoii de reformă și modernizare a partidului, în acord cu realitățile politice actuale și cu obiectivul principal al USR: câștigarea alegerilor și livrarea de rezultate pentru cetățeni“, se arată în comunicat.

Potrivit Agerpres, propunerile susținute de președintele USR, Dominic Fritz, privind principiile de guvernanță ale partidului au întrunit o largă susținere din partea membrilor Comitetului Politic.

“De când s-a fondat USR acum 10 ani, România și lumea din jur s-au schimbat profund. Iar noi, ca partid, am învățat multe. Acum e momentul să transpunem aceste lecții și schimbări într-un statut mai eficient, mai coerent și mai focusat pe ceea ce contează pentru orice partid politic: să câștigăm alegeri“, a declarat Dominic Fritz.

Potrivit comunicatului, printre propunerile transmise pentru decizie finală la Congres se numără următoarele: o deschidere mai mare pentru oameni valoroși din comunitate, motiv pentru care se vizează cooptarea unor personalități în forurile de conducere, responsabilizarea conducerilor politice ale filialelor, cu posibilitatea demiterii în cazuri excepționale, precum și un sistem de vot intern care susține pluralismul de opinii în partid.

Precedentul Congres al USR a avut loc la 21 iunie 2025, în cadrul acestuia președintele interimar de atunci al formațiunii, Dominic Fritz, fiind validat în funcția de președinte al partidului. Alegerile s-au desfășurat în perioada 11 – 13 iunie, președintele fiind ales prin vot direct și secret, pe o platformă electronică securizată. Dominic Fritz a întrunit 62% dintre opțiuni (7.312 voturi). Fostul președinte al USR, Elena Lasconi, își dăduse demisia la începutul lunii mai.