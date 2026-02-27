șoferii uber și bolt nu mai vor să fie sancționați dacă refuză curse: au trimis o solicitare la guvern

Șoferii care activează pe platformele de transport alternativ, precum Uber și Bolt, solicită autorităților să analizeze și să oprească practicile de sancționare indirectă prin mecanismul „ratei de acceptare”, sistem folosit pentru monitorizarea activității partenerilor.

Într-o scrisoare deschisă adresată Guvernului României, Ministerului Transporturilor, Inspecției Muncii, Consiliului Concurenței și altor instituții competente, Cristian Rădoeșteanu, președintele Asociației Șoferilor Autonomi, susține că actualul mecanism ar putea încălca principiile constituționale și legislația europeană.

Ce reclamă șoferii

Potrivit Mediafax, documentul arată că platformele aplică sistemul „rata de acceptare”, prin care șoferii sunt monitorizați în funcție de numărul curselor acceptate. O scădere a ratei poate duce la limitarea accesului la comenzi sau chiar la dezactivarea permanentă a contului.

„În mod aparent, șoferul este partener independent. În realitate, mecanismul ratei de acceptare exercită o presiune constantă asupra acestuia pentru a accepta aproape toate comenzile, indiferent de rentabilitate, distanță sau condiții”, se arată în scrisoare.

Reprezentanții șoferilor susțin că blocarea contului echivalează cu pierderea instantanee a sursei de venit:

„În această activitate, blocarea unui cont înseamnă faliment, acel transportator devine inactiv economic instantaneu.”

Invocarea Constituției și a legislației penale

Șoferii fac referire la articolul 42 din Constituția României, care interzice munca forțată, și susțin că orice formă de constrângere indirectă, prin amenințarea cu pierderea accesului la muncă, poate constitui o atingere gravă a libertății economice și a libertății muncii.

Totodată, este menționată legislația penală privind exploatarea unei persoane și supunerea la muncă forțată, precum și O.U.G. nr. 49/2019, care reglementează activitatea de transport alternativ și definește șoferul drept prestator independent.

Șoferii reamintesc că România este semnatară a Convenției nr. 29/1930 privind munca forțată, care definește acest concept ca „orice muncă sau serviciu impus unei persoane sub amenințarea unei pedepse și pentru care persoana nu s-a oferit în mod voluntar”.

„Nu poate fi considerată voluntară această activitate, deoarece aceste platforme funcționează în baza unei legi și dețin poziție dominantă în piață”, se mai arată în document.

Solicitări către autorități

Asociația Șoferilor Autonomi solicită:

Analizarea legalității mecanismului „ratei de acceptare”;

Verificarea existenței unui raport de muncă disimulat;

Clarificarea statutului juridic al șoferilor în raport cu platformele;

Adoptarea unor măsuri legislative care să garanteze libertatea reală de a accepta sau refuza o cursă fără represalii;

Implementarea urgentă a Directivei Europene 2831/2024 în legislația națională, înainte de termenul-limită din 2 decembrie 2026.

Potrivit Asociației, măsuri similare au fost deja adoptate în mai multe state europene, prin legi sau hotărâri judecătorești. „Statul are obligația de a proteja cetățenii împotriva practicilor abuzive, indiferent de forma juridică sub care acestea sunt prezentate. Economia digitală nu poate funcționa în afara principiilor constituționale și a respectului față de demnitatea umană”, se mai precizează în scrisoare.