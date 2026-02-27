”țara colibelor” din râu sadului, capătă contur: cinci sunt deja restaurate, iar a 6-a e în lucru / video

Comuna Râu Sadului încearcă să salveze una dintre cele mai valoroase moșteniri ale sale: colibele de pe dealuri, martori ai unei vieți pastorale care, odinioară, definea întreaga zonă.

În 1955, pe cei patru munți aparținători comunei Râu Sadului, din masivul Cindrel, existau 213 colibe de fân. În acea perioadă, aproximativ 15.000 de oi urcau vara pe pășunile alpine.

Astăzi, situația este radical schimbată. În anii ’90 mai existau în jur de 70 de colibe. În prezent, potrivit primarului Daniel Minea, doar 20 și ceva mai pot fi utilizate efectiv.

„Acum 50 de ani erau 200 și ceva de colibe. În anii ’90 mai erau 70. Acuma, dacă mai sunt 20 și ceva pe care le poți utiliza… și asta e mult”, a declarat edilul.

Și efectivele de animale au scăzut semnificativ: de la 15.000 de oi în anii ’50 la aproximativ 3.000 în prezent.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Ideea salvării lor a pornit și dintr-un detaliu simbolic. „Dacă căutăm pe Google Earth denumirea localității Râul Sadului, apare Colibași. Asta m-a dus cu gândul că poate de la colibe vine denumirea și am încercat să le punem în valoare, pentru că ele se degradează”, a explicat edilul.

foto- taracolibelor.ro

Proiectul „Țara Colibelor”

Proiectul salvării colibelor de fân reprezintă o inițiativă începută în 2021 și constituie un parteneriat între comunitatea locală, Primăria Râu Sadului și Asociația My Transylvania. Scopul este reabilitarea colibelor care mai pot fi recuperate și integrarea lor într-un circuit de turism autentic, pentru grupuri mici, fără a le altera specificul tradițional.

Prin finanțare obținută de la Ordinul Arhitecților din România, până în prezent au fost refăcute Coliba Tăroi, Coliba Hoadrea, Coliba Blezu, Coliba Poplăcean și Coliba Răduț, iar în prezent se lucrează la reabilitarea celei de-a șasea colibe.

„Am depus un proiect la ei, ne-au finanțat și deja suntem la a șasea colibă anul acesta pe care o vom reabilita. Avem cinci care pot primi turiști.” spune edilul.

Urmăriți videoclipul integral aici–

https://www.youtube.com/watch?v=sF36BEs42Q0

Colibele, deschise pentru turiști

Conceptul nu este unul de turism de masă, ci de experiență autentică, pentru grupuri mici.

„Nu grupuri mari – 2, 4, 6, 8 persoane. Ideea nu e doar să locuiască ciobanul sau proprietarul în ea, ci să poată primi și turiști. Să le ofere și o masă, încă o modalitate prin care îl ții pe turist acolo”, a precizat Daniel Minea.

Colibele reabilitate sunt amplasate în apropierea traseelor montane marcate în cadrul programului „Anii Drumeției”, ceea ce le transformă în puncte ideale de popas.

Bunicuța care a făcut colibele cunoscute

O figură centrală a acestui proiect este Maria Hudrea, o localnică trecută de 70 de ani. „Din punctul meu de vedere, ea este cea mai activă și cea care folosește cel mai mult rezultatul pe care l-am dat la una dintre colibe. Vara aproape toată locuiește acolo cu soțul și cu nepoții. Au 20-30 de oi, câteva văcuțe, și turiștii pot lua masa la ea”, explică Daniel Minea.

Datorită implicării ei, conceptul „Țara Colibelor” a devenit cunoscut și atractiv pentru turiști.

Planuri: încă 20 de colibe de salvat

În prezent, autoritățile estimează că ar mai fi aproximativ 20 de colibe care ar putea fi reabilitate.

„Probabil nu reușim să le facem pe toate, bugetul e limitat. Anual încercăm să facem câte una. Cât timp avem sprijin și găsim oameni dornici să se implice, mergem mai departe”, a explicat primarul.

Daniel Minea consideră că turismul poate deveni o resursă esențială pentru comună. „E o pâine de mâncat din turism pentru comuna noastră”, a adăgat acesta.

Primarul subliniază că direcția este una clară: turism lent, pentru grupuri mici, nu aglomerație. „Localitatea e căutată pentru liniște, pentru aer curat. Și atunci ne potrivim, eu zic că mănușă pentru turismul ăsta. Să vină grupuri mai micuțe, nu sute de turiști deodată. 20 de oameni, 10 oameni, 15… să vină să viziteze, să stea la una din case”, a afirmat Daniel Minea.