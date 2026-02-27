trei goluri, trei puncte și speranțe pentru play-out: fc hermannstadt învinge clar botoșaniul / video

FC Hermannstadt a câștigat cu scorul de 3-1 partida disputată vineri, de la ora 17.00, pe stadionul Municipal, în fața formației FC Botoșani. Meciul s-a jucat pe o vreme bună pentru fotbal, însă în tribune au fost puțini spectatori, aproximativ 1.100.
Sibienii au început curajos și au deschis scorul în minutul 17, prin Chorbadzhiyski, care a finalizat o fază de atac bine construită. Hermannstadt a continuat să pună presiune, iar în minutul 32 Neguț a majorat avantajul, ducând scorul la 2-0 înainte de pauză.
La reluare, echipa gazdă a lovit din nou. În minutul 50, Chițu a înscris pentru 3-0, iar meciul părea decis. FC Botoșani a redus din diferență în minutul 59, prin Bordeianu, însă oaspeții nu au mai reușit să schimbe soarta partidei.
La final, Hermannstadt s-a impus cu 3-1, obținând trei puncte importante înaintea ultimei etape din sezonul regulat.
În ciuda victoriei, sibienii se mențin în coada clasamentului, pe penultimul loc, cu 20 de puncte. În runda viitoare, Hermannstadt va juca în deplasare cu Oțelul Galați, acesta fiind și ultimul meci din sezonul regulat.
Formația din Sibiu va evolua în play-out, iar obiectivul este clasarea pe unul dintre locurile care să permită disputarea barajului pentru menținerea în Superliga României.
