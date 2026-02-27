trei mașini abandonate în sibiu, ridicate de primărie: printre ele, un audi

Serviciul Public Salubrizare, Protecția Mediului și Administrarea Domeniului Public a publicat o listă cu trei mașini abandonate pe raza Sibiului. Dacă proprietarii nu le vor ridica, vor fi declarate ca fiind „fără stăpân”.

Cele trei mașini, identificate ca fiind fără stăpân, au fost ridicate de Primărie, iar proprietarii lor au termen 10 zile să le ia din depozitul Serviciului Public Salubrizare, Protecția Mediului și Administrarea Domeniului Public. În caz contrar acesta vor fi declarate fără stăpân prin dispoziție a Primarului Municipiului Sibiu și vor trece de drept în proprietatea Municipiului Sibiu, libere de orice sarcini.

Vehiculele în cauză sunt:

Mitsubishi de culoare gri, cu numărul de înmatriculare 1150-CSF, serie de identificare XMCLNDA5A3F029565 identificat și ridicat de pe str. Porumbeilor intersecție cu str. Reșița, nr. 22;

Toyota, model Aygo, de culoare gri, fără numere de înmatriculare, identificat și ridicat de pe str. Crișanei nr. 5;

Audi, model A4, de culoare neagră, fără numere de înmatriculare, identificat și ridicat de pe str. Piața 1 Decembrie 1918, nr. 2 (parcare).

Potrivit prevederilor art. 12, alin. (1) din Legea 421/2002 cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. 150/2023, „Refuzul proprietarului sau al deţinătorului legal al vehiculului de a se conforma somaţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) sau de a prelua vehiculul depozitat într-un loc special amenajat şi revendicat potrivit art. 6 alin. (3) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei”.