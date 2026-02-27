una din cele mai mari companii din sibiu, a mers în pierdere în 2025: au terminat anul pe minus

Compa Sibiu, producătorul sibian de componente auto pentru mărci precum BMW, Mercedes, Peugeot, Renault, Audi, Ford, Fiat, a raportat pentru anul 2025 venituri totale de 530,32 milioane lei, în scădere cu 15,20% față de cele 625,36 milioane lei înregistrate în 2024.

Cheltuielile companiei s-au redus, de asemenea, cu 13,97%, ajungând la 526,81 milioane lei, comparativ cu 612,36 milioane lei în anul precedent.

Potrivit profit.ro, Compa Sibiu a înregistrat o pierdere netă de 4,97 milioane lei, după ce în primele 3 trimestre ale anului 2025 pierderea era deja de 4,97 milioane lei, în contrast cu un profit net de 5,06 milioane lei în 2024.

Societatea menționează că fluctuațiile veniturilor sunt determinate de variațiile numărului de comenzi și de costurile cu materiile prime și energia.

“Producătorii își ajustează permanent producția pentru a răspunde cererii volatile influențate și de incertitudinile geopolitice”, este mesajul companiei.

La 31 decembrie 2025, activele totale ale Compa Sibiu erau de 641,30 milioane lei, iar datoriile totale de 126,73 milioane lei, cifre apropiate de valorile de la sfârșitul anului 2024.

La ultimul preț de închidere al titlurilor Compa de la Bursa de Valori București, de 0,7140 lei/acțiune, capitalizarea bursieră a companiei era de 156,24 milioane lei (aproximativ 30,63 milioane euro).