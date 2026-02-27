unul dintre cei mai buni jucători ai sibiului cu botoșani, anunță: ”nu vom retrograda noi”

După ce a marcat vineri în succesul contra Botoșaniului, scor 3-1, atacantul lui FC Hermannstadt, Aurelian Chițu este convins că sibienii nu vor retrograda la finalul acestui sezon.
FC Hermannstadt a luat vineri o gură de oxigen după patru eșecuri consecutive în campionat și s-a impus cu 3-1 în disputa cu FC Botoșani. Situația sibienilor rămâne însă complicată, iar jocurile din play-out vor fi decisive.
„A fost un meci pe care ne-am dorit foarte mult să-l câștigăm. Aveam mare nevoie de victorie. Nu ne putem bucura prea mult, pentru că nu am rezolvat mai nimic, trebuie să continuăm să avem aceeași atitudine și plăcere de a juca. Mi s-a părut că în acest meci am avut mai multă plăcere de a juca fotbal și am fost mult mai încrezători, de aceea am și câștigat. Nu suntem echipa care merită să retrogradeze, la ce lot avem. Nu cred că noi suntem aceia care vom retrograda, dar trebuie să facem mai mult” a declarat Aurelian Chițu la flash-interviuri.
”Trebuie să jucăm la fel”
Vârful sibienilor speră ca echipa sa să evolueze în play-out precum a făcut-o vineri, contra Botoșaniului. ”După atâta timp, e clar că victoria e foarte importantă, dar mai avem nevoie de multe victorii. Trebuie să jucăm la fel, asta îmi doresc, cu aceeași pasiune ca și în meciul cu Botoșani. A reușit Mister și a încercat să vorbească tot timpul cu noi, o face destul de des, mereu este pozitiv și acum a ieșit cum trebuie”, a declarat Chițu după succesul de la Sibiu, 3-1 cu FC Botoșani.
FC Hermannstadt ese penultima în clasament, cu 20 de puncte din 29 de etape.
