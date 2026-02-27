usr are deja un țel pentru 2028 la sibiu: câștigarea primăriei și a consiliului județean

Alegerea Sibiului pentru găzduirea Congresului Național al USR din acest an nu a fost doar o decizie de imagine, ci ascunde și un plan politic major pentru viitorul administrației locale. În cadrul conferinței de presă susținute în debutul evenimentului, liderul USR, Dominic Fritz, alături de președintele filialei județene, deputatul Adrian Echert, au anunțat clar obiectivul partidului: câștigarea alegerilor locale din anul 2028.

Ambiția lui Dominic Fritz pentru Sibiu

Dominic Fritz a subliniat că prezența conducerii la Sibiu amintește de începuturile partidului de acum 10 ani, dar reprezintă totodată un semnal puternic pentru alegerile viitoare. Liderul partidului a declarat că prezența în oraș reflectă „o ambiție de viitor, poate chiar și pentru Sibiu, în 2028, să putem da un primar USR”, subliniind că acesta este un obiectiv pentru care partidul va lupta cu siguranță.

La nivel local, Adrian Echert a completat că evenimentul aduce un plus de energie organizației. „Cred că ne dă un boost și o viziune puternică pentru Primăria Sibiu pentru 2028”, a explicat deputatul. Acesta a precizat că partidul își propune să facă lucruri frumoase pe plan local, vizând rezultate bune nu doar la Primărie, ci și la Consiliul Județean.

Fără sfaturi publice pentru actuala administrație

Deși partidul și-a anunțat intenția fermă de a prelua conducerea orașului peste patru ani, Dominic Fritz a evitat diplomatic orice critică directă la adresa actualei administrații.

Întrebat de jurnaliști ce ar schimba dacă ar fi primarul Sibiului pentru o zi, liderul USR a refuzat să comenteze punctual problemele orașului. El a precizat că, din respect pentru „colega” sa pe care o apreciază, nu dorește să îi ofere sfaturi publice, afirmând în schimb că are mare încredere în echipa USR de la Sibiu și în capacitatea acesteia de a contribui la viitorul orașului.