usr lansează planul strategic „românia 2036” la congresul de la sibiu. soluții pentru declinul demografic și impactul inteligenței artificiale în românia

USR s-a reunit la Sibiu, în cadrul Congresului Național 2026 „Viitorul, împreună”, unde peste 500 de delegați din întreaga țară dezbat, în acest sfârșit de săptămână, direcțiile politice ale partidului și vor vota modificări ale statutului pentru consolidarea organizației. Vineri seară, în debutul evenimentului, a fost lansat proiectul strategic „România 2036”, un amplu proces de planificare pe termen lung pentru viitorul țării.

Prezent la Congresul Național al USR se se desfășoară la Sibiu în perioada 27 februarie – 1 martie 2026, președintele partidului, Dominic Fritz, a tras un semnal de alarmă major cu privire la direcția în care se îndreaptă țara. De la tribuna congresului, liderul politic a anunțat lansarea unui proiect strategic pe 10 ani, intitulat „România 2036”, având mottoul „viitorul, acum”.

Declin demografic fără precedent: pierdem populația unui oraș mare în fiecare an

Argumentând necesitatea unei viziuni pe termen lung, liderul USR a prezentat cifre șocante privind prăbușirea demografică a țării. Conform datelor prezentate la Sibiu, în anul 2024 numărul deceselor din România l-a depășit pe cel al nașterilor cu echivalentul populației unui oraș de mărimea Brașovului.

Mai mult, situația este agravată de un nou val de emigrare masivă. Plecările românilor peste hotare în anul 2024 au depășit până și exodul istoric înregistrat imediat după aderarea României la Uniunea Europeană. Dominic Fritz a subliniat că sistemele de educație și sănătate se află „sub o imensă presiune”, iar satul românesc riscă să moară complet dacă nu este găsit de urgență un nou model de dezvoltare regională.

Explozia Inteligenței Artificiale ne va lovi în 1-2 ani. Educația nu e pregătită

Pe lângă problema demografică, USR atrage atenția asupra unei alte transformări profunde pentru care statul român este luat pe nepregătite: schimbarea pieței muncii. Automatizarea și inteligența artificială vor schimba regulile economiei „mult mai rapid decât oricine aici își poate imagina”.

„Nu vorbim de 10 ani. Vorbim de un an, doi ani. Și sistemul nostru educațional este deloc pregătit pentru asta”, a avertizat Fritz la Sibiu, adăugând că actualul context de securitate regională nu îi mai permite României „luxul de a fi spectatori”.

Ce presupune proiectul „România 2036”

Campania lansată de USR la Sibiu este gândită nu ca o simplă listă de promisiuni electorale, ci ca un „proces real de planificare pe termen lung”, la care contribuie membri de partid, experți, societatea civilă și cetățeni. În pregătirea acestui proiect, mii de membri USR au votat intern, în ultimele săptămâni, care sunt temele cu adevărat relevante pentru viitorul țării.

Prin acest demers, USR își propune să schimbe paradigma politică actuală, mutând întrebarea de la „ce promitem pentru alegerile viitoare” la „ce trebuie să decidem astăzi ca să ajungem acolo” unde ne dorim peste un deceniu. Liderul partidului a punctat că aceste decizii, esențiale pentru a menține țara pe linia de plutire, trebuie luate chiar și atunci când sunt inconfortabile pe termen scurt.