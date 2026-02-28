avorturi decontate din fonduri ue: inițiativa a fost aprobată la bruxelles, dar aplicarea ei în românia e o decizie politică

„De azi, niciun politician autoritar nu va mai putea amenința cu ușurință dreptul femeilor la avort”, a proclamat europarlamentarul Nicu Ștefănuță într-un comunicat de presă, salutând reacția Comisiei Europene la inițiativa cetățenească „My Voice, My Choice”.

Comisia Europeană a anunțat joi, 26 februarie, sprijinul oficial pentru inițiativa cetățenească europeană „My Voice, My Choice”, care solicită utilizarea fondurilor europene pentru a asigura acces sigur și legal la servicii de avort în Uniunea Europeană.

Declarația europarlamentarului sibian este puternică, menită să capteze atenția, dar dincolo de entuziasmul politic de la Bruxelles, pentru a înțelege despre ce este vorba trebuie să vedem: ce au cerut, de fapt, cetățenii?

Ce înseamnă concret „My Voice, My Choice”?

Pentru a evita blocajele legislative, campania, care a strâns peste 1,2 milioane de semnături la nivel european, a venit cu o abordare pragmatică: nu a cerut Uniunii Europene să forțeze statele membre să își schimbe legile naționale privind avortul. În schimb, a solicitat crearea unui mecanism financiar de solidaritate, pe bază de voluntariat, susținut din fonduri europene.

Simbolul oficialal campaniei.

Mai simplu spus, inițiativa a cerut ca UE să plătească pentru avorturile sigure ale femeilor care nu au acces la acest serviciu în țara sau regiunea lor. Acest mecanism ar urma să acopere nu doar procedura medicală în sine, ci și costurile de călătorie pentru femeile nevoite să meargă în alte județe sau state – salvând astfel viețile pacientelor din țări cu interdicții stricte (precum Polonia sau Malta) sau din state cu obstacole sistemice, cum este cazul României.

Paradoxul românesc: Un drept garantat pe hârtie, transformat într-un lux

Această solicitare de sprijin financiar explică de ce campania a avut un succes fulminant în România, care a adunat peste 74.000 de semnături, clasându-se pe locul 5 la nivelul Uniunii Europene.

Mobilizarea masivă a românilor nu a fost întâmplătoare, ci a fost generată de o realitate crudă: deși întreruperea de sarcină este legală în România, peste 80% dintre spitalele publice refuză să ofere acest serviciu. Femeile sunt astfel trimise către clinicile private, unde o procedură ajunge să coste între 800 și 1.000 de euro. Pentru multe dintre ele, aceste sume sunt absolut prohibitive, transformând dreptul legal la sănătate reproductivă într-un privilegiu rezervat doar celor cu bani. Inițiativa „My Voice, My Choice” a reprezentat, practic, speranța că fondurile europene ar putea achita aceste facturi la privat sau costul transportului către o clinică disponibilă.

Europarlamentarul sibian Nicu Ștefănuță a fost implicat activ în promovarea inițiativei, atât la nivel politic, cât și prin mobilizarea voluntarilor: „Inițiativa la care lucrăm de trei ani, alături de comunitate și echipa mea, a fost acceptată de

Comisia Europeană. Am inclus My Voice, My Choice în programul electoral încă de la început, pentru că am crezut în șansa ei. Ca vicepreședinte al Parlamentului European, m-am implicat în negocieri și am mobilizat zeci de voluntari din România. Rezultatul: peste 74.000 de semnături naționale și 1,2 milioane la nivel european.”

Jumătatea plină și jumătatea goală a deciziei Comisiei Europene

Răspunsul Comisiei Europene la această cerere fără precedent a fost un exercițiu de diplomație. Executivul de la Bruxelles a validat inițiativa, dar a refuzat să creeze un instrument juridic nou sau să aloce fonduri suplimentare dedicate exclusiv acestui scop. Soluția de compromis a fost direcționarea statelor membre către banii deja existenți: guvernele naționale pot folosi de acum Fondul Social European Plus (FSE+) pentru a asigura accesul femeilor la avort și pentru a le deconta călătoriile.

Nika Kovač, coordonatoarea campaniei, a surprins perfect această dualitate: pe de o parte și-a exprimat dezamăgirea că nu au fost alocate fonduri noi, dar pe de altă parte a subliniat victoria istorică a faptului că Bruxelles-ul a deschis oficial ușa folosirii banilor europeni pentru decontarea avorturilor și a logisticii necesare pacientelor vulnerabile.

Testul suprem: Voința politică de la București

Acest detaliu tehnic schimbă însă radical narativa. Deoarece accesarea banilor din FSE+ pentru avorturi este strict opțională, depinzând de voința fiecărui stat membru, victoria anunțată de europarlamentarul Nicu Ștefănuță va fi supusă testului realității abia la București.

Va dori Guvernul României să își asume politic accesarea și redirecționarea acestor fonduri europene când vor deveni realitate, pentru a deconta avorturile româncelor? Subiectul este extrem de polarizant. În Parlamentul European, în timp ce Nicu Ștefănuță, USR și majoritatea PSD au susținut inițiativa, PNL a avut un vot mixt, iar europarlamentarii AUR s-au opus în bloc. Mai mult, vocile conservatoare acuză deja că folosirea banilor europeni încalcă suveranitatea națională și va stimula un „turism de avort”.

Inițiativa „My Voice, My Choice” a câștigat o bătălie majoră oferind soluția financiară și cadrul european de acțiune. Dar pentru ca femeia dintr-un județ fără medici dispuși să facă intervenția să beneficieze efectiv de acești bani, politicienii de la București trebuie să fie dispuși să îi ceară.