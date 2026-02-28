update: trump anunță oficial că ayatollahul ali khamenei a fost ucis în bombardamentele asupra iranului. teheranul nu confirmă

Loviturile aeriene israeliano-americane au zguduit capitala iraniană. Surse Israeliene afirmă că liderul suprem ar fi murit, însă Teheranul respinge acuzațiile.

UPDATE 23.08: Președintele SUA, Donald Trump, a confirmat că ayatollahul Ali Khamenei ar fi murit în bombardamentele asupra reședinței sale.

UPDATE 23.58 Președintele SUA, Donald Trump anunță oficial că yatollahul Ali Khamenei e mort.

Președintele Trump a declarat pe platforma Truth Social că liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, este mort.

„Khamenei, unul dintre cei mai malefici oameni din istorie, este mort”, a scris Trump pe rețelele sociale. „Aceasta nu este doar dreptate pentru poporul iranian, ci și pentru toți marii americani și pentru oamenii din multe țări ale lumii care au fost uciși sau mutilați de Khamenei și de banda sa de golani însetați de sânge.”

Trump a numit moartea sa „cea mai mare șansă unică pentru poporul iranian de a-și recâștiga țara”. El a spus că speră ca Garda Revoluționară și poliția iraniană să se alăture civililor iranieni „și să lucreze împreună ca o unitate pentru a readuce țara la măreția pe care o merită”.

Trump a afirmat că bombardamentele vor continua „neîntrerupt pe parcursul săptămânii sau atât timp cât va fi necesar” pentru atingerea obiectivului de „PACE ÎN ÎNTREG ORIENTUL MIJLOCIU ȘI, DE FAPT, ÎN LUME!”

Operațiunea militară declanșată de Israel și Statele Unite pe 28 februarie 2026 împotriva unor ținte strategice din Iran a declanșat cea mai gravă criză regională din ultimele decenii. Potrivit surselor israeliene, printre obiectivele lovite s-ar fi aflat și complexul în care se afla conducerea supremă a Republicii Islamice, inclusiv ayatollahul Ali Khamenei, despre care există „multe semne” că nu ar mai fi în viață.

Palatul conducătorului iranian Ali Khamenei, făcut una cu pământul: încă se duc lupte grele / video

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat într-un mesaj televizat că operațiunea a fost un succes, afirmând că „lumea este mai sigură fără regimul terorii iraniene”. Totuși, autoritățile de la Teheran neagă categoric moartea lui Khamenei, iar lipsa unei apariții publice a acestuia menține confuzia totală în jurul situației liderului suprem.

Potrivit Mediafax, guvernul din Israel a fost informat sâmbătă seara că ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis în timpul atacurilor aeriene.

Membrii cabinetului israelian au primit o actualizare oficială conform căreia Ali Khamenei a fost eliminat. Trupul lui Khamenei ar fi fost scos din ruinele palatului său, anunță presa israeliană, citatăp de Mediafax.

Alte surse susțin că ambasadorul Israelului în SUA, Yechiel Leiter, a informat câțiva oficiali de rang înalt din Washington că liderul Khamenei a fost eliminat. O imagine cu cadavrul lui Khamenei a fost prezentată premierului Netanyahu și înalților oficiali ai sistemului de securitate, anunță Canal 12 Israel.

Teheranul: „Liderul suprem este în viață și în siguranță”

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat pentru presa locală că atât ayatollahul Khamenei, cât și președintele Masoud Pezeshkian sunt „în viață și în siguranță”, calificând relatările israeliene drept „propagandă de război”.

În capitala iraniană, Teheran, au fost semnalate explozii masive și incendii la mai multe clădiri guvernamentale. Forțele de securitate au închis principalele artere, iar rețelele de internet și telefonie au fost afectate în mai multe zone.

Surse apropiate armatei iraniene au confirmat că Iranul a lansat deja contraatacuri cu drone și rachete împotriva unor ținte israeliene și a bazelor americane din regiune.

Operațiunea „Epic Fury”: începutul unei noi faze a conflictului

Atacul, denumit „Epic Fury”, a fost coordonat de forțele israeliene și americane și a vizat infrastructura militară iraniană: baze aeriene, centre de comandă, instalații de apărare antiaeriană și laboratoare implicate în programul nuclear.

Imaginile difuzate de presa israeliană arată explozii uriașe în apropierea cartierului guvernamental din Teheran, iar mai multe surse occidentale confirmă că o parte din rețeaua de comandă a Gărzilor Revoluționare a fost neutralizată.

Potrivit Reuters și The Guardian, oficiali din serviciile secrete occidentale susțin că trupul lui Khamenei ar fi fost găsit în ruinele reședinței sale, însă nu există o confirmare independentă.

Reacții internaționale: apeluri la calm și teamă de extinderea războiului

Comunitatea internațională a reacționat rapid la escaladarea conflictului. Uniunea Europeană și Națiunile Unite au cerut „reținere maximă” și reluarea dialogului diplomatic.

Casa Albă a declarat că „operațiunea vizează infrastructura militară iraniană, nu populația civilă”, în timp ce Rusia și China au condamnat atacurile, acuzând Occidentul de „provocare deliberată a unei conflagrații regionale”.

Criză de succesiune și risc de destabilizare

Dacă moartea ayatollahului Ali Khamenei va fi confirmată, Iranul s-ar confrunta cu cea mai gravă criză de putere de la Revoluția Islamică din 1979. Succesiunea liderului suprem nu este clar stabilită, iar Consiliul Experților ar urma să se reunească pentru a desemna un succesor.

Analiștii citați de Haaretz și The Times of Israel avertizează că un vid de putere la Teheran ar putea amplifica instabilitatea regională, sporind riscul unei escaladări militare generalizate între Iran și Israel.

Un moment istoric plin de incertitudini

La peste 35 de ani de la venirea sa la conducerea Republicii Islamice, ayatollahul Ali Khamenei a fost figura dominantă a politicii iraniene — un lider care a consolidat regimul teocratic și a menținut o poziție dură față de Occident.

Fie că este mort sau încă în viață, evenimentele din aceste zile marchează un punct de cotitură în istoria Iranului și a Orientului Mijlociu, cu posibile consecințe globale pentru securitatea, economia și echilibrul de putere al lumii musulmane.

