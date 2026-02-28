bătălia de la bruxelles pentru banii sibiului: dan barna avertizează asupra riscului pierderii fondurilor europene pentru infrastructură

Prezent la Congresul Național al USR de la Sibiu, europarlamentarul Dan Barna a tras un semnal de alarmă major cu privire la viitorul proiectelor de infrastructură și dezvoltare locală din România. Barna a detaliat „războiul” care se duce în prezent la Bruxelles pentru construcția bugetului european 2028-2034, explicând că noile reguli propuse de Comisia Europeană ar putea lăsa administrațiile locale fără finanțări vitale.

Atenția Europei se mută pe apărare. Ce se întâmplă cu fondurile de coeziune?

Noul context geopolitic a transformat radical prioritățile Uniunii Europene. Conform lui Dan Barna, bugetul pentru următorul ciclu financiar va avea o componentă geostrategică masivă, apărarea și securitatea devenind priorități de primă linie. Deși România devine un actor relevant pe flancul estic, acest lucru aduce cu sine și o vulnerabilitate: tendința de diminuare semnificativă a politicii de coeziune.

Europarlamentarul a subliniat că fondurile de coeziune au fost exact acei bani europeni care au făcut diferența în ultimii ani pentru multe localități din România. Mutarea accentului exclusiv pe apărare sau competitivitate ar risca să marginalizeze regiunile tradiționale ale Europei, lăsând comunitățile locale fără resursele necesare dezvoltării.

Capcana „minus 10 luni”: o lovitură pentru proiectele românești cu întârzieri

Cea mai mare amenințare la adresa infrastructurii locale este, însă, modificarea regulilor de absorbție a banilor. Dan Barna a explicat că Executivul european propune un mecanism mult mai dur pentru implementarea proiectelor: reducerea marjei de întârziere la „minus 10 luni”. Practic, dacă un proiect înregistrează blocaje birocratice și nu reușește să recupereze întârzierea în 10 luni, fondurile sunt pierdute definitiv.

Acest mecanism ar fi o lovitură dură pentru economia României, unde flexibilitatea și ritmul de implementare a proiectelor de infrastructură sunt scăzute. Ca exemplu al acestui risc, europarlamentarul a făcut referire la anularea recentă a proiectului centurii metropolitane de la Cluj, avertizând că România are nevoie de menținerea regulii clasice „n+3”. Acest sistem a confirmat că funcționează, oferind statelor o marjă decentă pentru a depăși blocajele inerente din marile șantiere.

Banii pentru firme: Competiție pe „excelență” sau pe criterii regionale?

Dincolo de banii administrațiilor publice, Barna a abordat și situația fondurilor destinate firmelor. Noul buget european este structurat pe trei piloni clari, al doilea fiind axat pe „competitivitate”. Aici se duce o luptă acerbă: dacă alocarea banilor se va face strict pe criteriul excelenței absolute, fondurile vor ajunge doar la 3-4 economii occidentale, cele mai performante din Europa.

Pentru ca firmele din Sibiu și din restul României să aibă o șansă reală de a accesa acești bani, delegația USR negociază introducerea unor criterii regionale, astfel încât decalajele de dezvoltare să poată fi echilibrate la nivel european. La nivel decizional, partidul susține ferm implicarea autorităților locale și regionale în programarea și direcționarea flexibilă a acestor fonduri, „astfel încât decizia asupra banilor să nu fie doar de la nivel național”.