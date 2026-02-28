câine-robot pe străzile unui oraș din românia: le oferă trecătorilor sfaturi utile / video

Tehnologia a ieșit din laboratoare direct pe stradă la Târgu Mureș! Un câine-robot care merge printre trecători și le vorbește despre colectarea selectivă a gunoiului nu mai ține de domeniul SF.

În zona centrală a municipiului Târgu Mureș, roboți umanoizi și patrupezi patrulează și transmit mesaje vocale către locuitori, în cadrul unui program pilot de salubrizare.

„Mulţumim că aţi ales serviciile noastre. Vă rugăm să păstraţi curăţenia stradală! Vă rugăm să colectaţi deşeurile selectiv!” este unul dintre mesajele difuzate de robotul patruped, spre surprinderea trecătorilor.

Reprezentanții companiei de salubritate Sylevy Salubriserv, operatorul de salubritate din Târgu Mureș precizează că, în această etapă, rolul roboților este în principal unul de informare și conștientizare.

„Vor avea o complexitate redusă la nivel de activitate, însemnând mesaje vocale diseminate prin intermediul acestor roboți către populație, în vederea conștientizării asupra importanței colectării selective și a asigurării unui spațiu public curat”, a declarat Lidia Laszlo.

Dincolo de mesajele audio, roboții sunt echipați cu senzori performanți și tehnologii care le permit deplasarea autonomă și identificarea problemelor din teren. În prezent, funcționează sub monitorizare de la distanță, însă obiectivul este operarea complet independentă.

Robert Ferencz, managerul proiectului IT, a precizat că următoarea etapă presupune autonomie totală:

„Roboții vor circula complet autonom cu ajutorul inteligenței artificiale, vor identifica problemele reale din teren și vor alerta echipele de intervenție. Roboții patrupezi au o autonomie de 5 ore, iar cei umanoizi au capacitatea de a-și schimba singuri bateria”.

Investiția pentru programul pilot se ridică la aproximativ un milion de euro. Autoritățile pot opta pentru închirierea roboților, iar costurile diferă în funcție de complexitatea serviciilor și de mentenanță.

Dacă experimentul își va dovedi eficiența, modelul ar putea fi extins și în alte orașe din România, schimbând modul în care este gestionată curățenia publică.