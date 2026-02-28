csc șelimbăr, victorie pe muchie de cuțit cu chiajna: 3 puncte vitale pentru “călăreții roșii”

CSC 1599 Șelimbăr a câștigat sâmbătă la Cisnădie, 1-0 cu Concordia Chiajna și a făcut un pas mare în lupta pentru menținerea în Liga 2.

În etapa a 19-a a Ligii 2, Șelimbărul și-a ușurat misiunea la Cisnădie după ce a marcat repede contra Chiajnei. Încă din minutul 7, Bucuroiu a avut o incursiune pe drepta, a pasat în centrul careului, de unde A. Șerban a marcat.

În ciuda gazonului precar, până în finalul reprizei, CSC Șelimbăr se putea desprinde la ocaziile lui D. Benzar.

Foto: CSC 1599 Șelimbăr

Concordia a fost mai periculoasă în a doua repriză. Șelimbărul s-a organizat bine și și-a menținut avansul de pe tabelă până la final: 1-0. Chiajna a fost mai periculoasă pe final, când putea egala.

Cu 19 puncte din 19 jocuri, echipa pregătită de Eugen Beza este pe locul 17 în sezonul regular. ”Luăm fiecare meci în parte, va trebui etapa viitoare cu Dinamo să fim total diferiți față ce ce am jucat la Tunari” a spus antrenorul sibienilor, Eugen Beza.

Șelimbărenii își propun să intre cu cât mai multe puncte în play-out, pentru a își ușura acolo misiunea. În play-out se intră cu punctajul total acumulat în sezonul regular.

CSC Șelimbăr: Măluțan – Ivan, Wiktorski, Natea, Călugăr (Telcean 79) – Al. Luca, Boboc – D. Benzar (Buzan 63), P. Petrescu (Ayine 63), A. Șerban (Vuc 71) – Bucuroiu (Mihart 79). Antrenor: Eugen Beza